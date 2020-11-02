Первый переболевший коронавирусом британец умер в 26 лет — спустя год после заражения

В своей комнате в студенческом общежитии Бангорского университета на севере Уэльса найден мертвым Коннор Рид.

Как сообщает издание The Mirror, он был первым британцем, переболевшим коронавирусом. Коннор заразился еще в ноябре 2019 года, когда преподавал английский язык в одном из колледжей китайского города Ухань — эпицентра будущей пандемии. Поначалу он решил, что у него простая простуда, затем заподозрил грипп. Во время болезни он вел дневник, в котором описывал свое самочувствие, которое стремительно ухудшалось. Позже его опубликовали британские СМИ.

Рид болел около двух недель. Он рассказывал, что лечился горячим виски с медом. «Я ходячее доказательство того, что коронавирус можно пережить», — писал Коннор.

В изоляции он оставался в общей сложности больше 20 недель: 16 недель в Ухане, две недели в Австралии, где живет его мать и еще три в Великобритании, куда он вернулся на учебу. По словам матери, Коннор, активный и подвижный по своей природе, очень тяжело переживал карантин.

Причина смерти 26-летнего студента не сообщается. По предварительным данным это был «трагический несчастный случай». Полиция уверена, что с криминалом кончина Рида не связана.

С 5 ноября в Великобритании снова вводится общенациональный локдаун.