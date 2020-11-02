В Украине взлетело число мошеннических схем: придумали 50 способов и оставляют без копейки

В Украине значительно увеличилось количество мошенничества. Как подсчитали в Нацбанке, злоумышленники уже придумали около 50 схем и эта цифра увеличивается.

Украинцы все чаще становятся жертвами мошенников

В Украине количество мошеннических схем взлетело. Карантин побудил многих украинцев чаще делать покупки в сети и вместе с тем – становиться жертвами аферистов. По данным НБУ, в январе-июне зафиксировано 47 500 случаев мошенничества с платежными картами и банковскими счетами на общую сумму 86,4 млн грн, а за первое полугодие 2019 года было зафиксировано 34 700 таких случаев на общую сумму 72,6 млн грн.

«Телефонное мошенничество – самый распространенный вид платежного плутовства. Злоумышленники всеми способами добиваются, чтобы потенциальная «жертва» перечислила им деньги или передала данные своей карты», – разъяснили в НБУ.

Мошенники осваивают технологии даже быстрее, чем банки, рассказывает Oбозревателю замглавы ЕМА Олеся Данильченко. В такой ситуации не удивительно, что в 2020 году мошенники начали активно красть средства украинцев.

Об одной из популярных схем рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко. «Потенциальной «жертве» приходит SMS-сообщение о выигрыше автомобиля, больше деталей предлагается узнать на сайте или по телефону. Лицо перезванивает по указанному номеру, где ему объясняют: чтобы получить свой приз, необходимо оплатить налог в размере 1% от его стоимости. Для убедительности мошенники даже могут создать сайт, на котором есть вся информация об «акции» и отзывы предыдущих победителей», – передает слова Шевченко пресс-служба НБУ.

В этой ситуации, отмечает Данильченко, нужно руководствоваться двумя простыми правилами:

игнорировать все сообщения о призах в акциях, в которых вы не принимали участие;

получив сообщение «из банка», сразу же звонить в финансовое учреждение по номеру телефона, который указан на карте;

не верить никаким угрозам, запугиваниям или обещаниям вручить подарки либо денежные призы.

«Совсем недавно банк оштрафовали за нарушение в рекламном сообщении. В нем говорилось, что кредит якобы дают под «0%». В случае с такими компаниями, которые занимаются продажами, нет органа, который бы регулировал их деятельность и смог бы законно штрафовать. Здесь нужно в первую очередь быть бдительными самим клиентам. Внимательно читать все условия, игнорировать сомнительные сообщения», – советует Данильченко.

НБУ опубликовал и свои советы:

завершить разговор и игнорировать подобные SMS-сообщения – это 100% мошенники;

никому не переводить средства и не сообщать никаких персональных данных или реквизитов карточек;

помнить, что налоги с выигрыша погашает не получатель выигрыша – их всегда перечисляет оператор акции.

Всего, по подсчетам Нацбанка, существует более 50 схем платежного мошенничества с использованием в том числе социальной инженерии. Всех их объединяет несколько общих черт: жертву пытаются либо запугать, либо привлечь огромными призами.

Еще один способ обмана – фейковые сайты по переводу средств. Внешне они практически ничем не отличаются от настоящих, при этом если вы введете свои данные, то рискуете вовсе потерять все средства.

Создают целые сайты

«Мошенники создают для вас фальшивые сайты», – говорится в сообщении на сайте киберполиции в соцсетях. Работают они по двум схемам. Первый шаг – создание витрины. Дизайн должен напоминать уже существующие сайты, внушать доверие. Для этого на главной странице размещают логотип крупной платежной системы или банка, что якобы подтверждает партнерство с ними. Дальше к сайту либо «пришивается» специальная программа, которая будет воровать данные карты, либо размещаются реальные контакты и собирается оплата за несуществующий товар.

Чаще всего, после жалобы правоохранителям, киберполиция сайт закрывает, но уже через несколько дней мошенники открывают похожий с другим адресом. «Мошенники создают даже каталоги для ненастоящих интернет-магазинов или размещают фиктивные объявления о продаже на общедоступных площадках. Специалисты Ассоциации ЕМА практически ежедневно фиксируют появление новых фишинговых сайтов», – заявляют в ассоциации членов платежных систем.

Фишинговые сайты (от английского слова «рыбачить») воруют данные карты. Доверчивая жертва думает, что вводит данные своей карты, номер, срок действия, CVV-код и пароль для того, чтобы оплатить на сайте, например, куртку. Всю информацию копирует специальная программа, а потом с карты снимают деньги.

Чтобы «спастись» от мошенников, лучше пользоваться магазинами, адреса которых находятся на доменах «ua» или «com». Также в полиции советуют пользоваться украинскими ресурсами (их легче потом проследить и привлечь к ответственности людей, которые за ними стоят). Важно также ознакомиться с отзывами тех, кто уже пользовался сайтом. Причем не стоит обращать внимание на отзывы непосредственно на площадке магазина – найдите по названию магазина упоминания о нем в социальных сетях, на форумах либо в СМИ.

Александр Литвин