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Вице-премьер Резников считает Донбасс “ментально больной территорией”

02.11.2020

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы Алексей Резников сравнил территорию неподконтрольной части Донбасса с “опухолью”. 

Такое сравнение он допустил в программе “Рандеву с Яниной Соколовой”, которое транслировалось на YouTube.

“Нам главное не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма”, – сказал он. 

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