Грязные схемы альфа-рейдера: как бывший сотрудник российского Альфа-банка Андрей Волков отжимает украинские активы

Только в октябре в Киеве было захвачено более 35 объектов недвижимости. За схемой стоит бывший глава правления Альфа-банк Украина и Нацкомфинуслуг Андрей Волков, сообщает на страницах издания Гордон.юа адвокат Татьяна Козаченко

С приходом новой власти рейдерство в Украине, увы, не вымерло, а лишь приобрело новые формы и масштабы. Наглядный тому пример – бывший чиновник Нацкомфинуслуг, председатель правления Альфа-Банк Украина, а ныне глава финансовой компании «Инвестохиллс Веста» Андрей Волков.

По утверждению адвоката Татьяны Козаченко, преступная группа, возглавляемая Волковым, только за последние две недели незаконно завладела более чем 35 объектами столичной недвижимости. Среди сообщников рейдера — уполномоченная Фонда гарантирования вкладов физлиц Светлана Грошовая и частный нотариус Максим Юдин.

Кто такой Андрей Волков?

У Волкова внушительный послужной список. Более десяти лет он работал в крупнейшей финансовой структуре с российским корнями Альфа-групп, с 2006 по 2009 год – возглавлял «Альфа-Банк Украина», а в 2014 — Национальную комиссию по государственному регулированию в сфере рынков финансовых услуг.

Тщетные попытки доказать свою компетентность как крупного банкира и чиновника не увенчались успехом и в 2017 году Волков занялся уже собственным бизнесом, основав компанию «Инвестохиллс Веста». Сферой ее внимания стали активы проблемных предприятий.

Работа в Альфа-групп не прошла даром, Волков отлично перенял опыт грязных схем по борьбе за активы у своих российских коллег. «Инвестохиллс» стала в прямом смысле кошмарить украинский бизнес с помощью нечистых на руку правоохранителей и судей, и отбирать то, что создавалось годами. Только за два года рейдерской атаке подверглись предприятие «Восток Солар», группа компаний Т.B. Fruit, компании «Яблуневий дар» и «Танк Транс».

Тактика Инвестохиллс достаточно проста — информационные атаки, горы судебных исков с придирками к мелочам для затягивания вынесения решений. Судебный реестр показывает, что компания судится в судах всех уровней с десятками юридических и физлиц во всех регионах.

Однако, несмотря на это, аппетиты Андрея Волкова продолжают расти. Теперь в прицеле «альфа-рейдера» десятки объектов ипотечной недвижимости.

Отнять и простить

Адвокат Татьяна Козаченко провела глубокое расследование и обнаружила более 35 случаев захвата объектов недвижимости в Киеве только за последний месяц.

По словам правозащитницы, в преступном сговоре с рейдером состоят частный нотариус Максим Юдин и уполномоченная ФГВФЛ Светлана Грошовая.

Действия группировки легко отслеживаются в госреестре. Среди наиболее крупных, подвергшихся рейдерству, объекты площадью 1460 кв.м и 5760 кв.м по ул. Мазепы, 10в,. и ул. Кирилловской, 69в.

В статье на Гордон.юа, со ссылкой на первоисточник, Козаченко подробно описывает преступную схему. Сначала рейдеры получают право представлять интересы владельца недвижимости или оформившего ипотеку. Затем подают нотариусу фиктивное заявление о якобы утере оригиналов документов на право собственности и оформляют копию. Далее вносят изменения в реестр при помощи «черного» регистратора.

Следующий этап – процесс взыскания фиктивного долга на имя рейдера за счет оценочной стоимости недвижимости. Таким образом, рейдер становится новым владельцем объекта.

На этом схема не заканчивается: нужно еще «отбелить» документы. Для этого право собственности переоформляется на нового владельца, а затем осуществляется физический захват объекта.

Обычно грязную работу для Волкова выполняют охранные фирмы, «титушки» и просто крепкие парни из «сотрудников». Они попросту выбрасывают прежнего хозяина недвижимости на улицу и блокируют ему доступ к объекту.

Пока Минюст закрывает глаза на ситуацию, Украина продолжает терять лицо

Минюст и правоохранители закрывают глаза на ситуацию, тем самым подрывая авторитет президента Зеленского, анонсировавшего в прошлом году программу привлечения иностранных инвестиций «Инвестняня» — считает Татьяна Козаченко.

“О какой инвестиционной привлекательности страны может быть речь, если инвесторы проводят аудит, приобретают абсолютно чистые активы на законных основаниях, а потом лишаются их, стоит вступить в игру Волкову и компании”,- акцентирует правозащитница. Козаченко надеется, что власть все-таки обратит внимание на опубликованную ею информацию и защитит имущество частных и юридических лиц от посягательств «волковской» группировки.