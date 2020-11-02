Шрайк: Уничтожать Конституцию ради 12 людей Зеленского в КСУ? Вы рехнулись?

Честно говоря, думал, что забеги леммингов в пустоту закончились в 2019 году. Но вижу, что нет

Хорошо и правильно негодовать по поводу решения КСУ. Хорошо и правильно выходить на митинг под стены суда.

Но уничтожать украинскую Конституцию ради того, чтобы насовать в КСУ 12 людей Зеленского? Извините, вы е*анулись?

Весной 2019-го некоторые мои френды с горящими глазами в экзальтации предвещали Светлые Времена. Сейчас они почему-то расстроены, но зато пищали от восторга, когда Зеленский разгонял парламент. В парламент набилось 80% трэша, но светлые люди, конечно же, не виноваты. ведь они хотели как лучше.

В феврале 2019 года Конституционный суд отменил наказание за незаконное обогащение. Потом Рада приняла новый закон и небо на землю не упало.

Но теперь-то у нас президент Зеленский и мы, конечно же, должны лечить проблему путем ковровых бомбардировок.

Президент плюет на Конституцию? Ай, молодец! Что нам та Конституция! Труба зовет, первые ряды леммингов уже скрылись за горизонтом!

Если кто-то до сих пор не в курсе, из 18 судей КСУ шесть назначает президент (Зеленский), шесть – парламент (зе-фракция), шесть – съезд судей.

Конечно же, Зеленский назначит нам 12 прекрасных судей. Возможно, это даже будут «12 друзей Портнова». Но это ж не важно, что они не то что декларирование могут отменить, а вообще всю Украину. Об этом давайте не думать.

Давайте думать, как все порешать в турборежиме. Ведь турборежим – это так прекрасно. Главное поменьше заглядывать в будущее.

Сори, ребята, но пора включать мозг. Конституция Украины – это не ху*ня какая-то, на которую можно плевать по первому свистку президента.

Президенты приходят и уходят, а Конституция должна оставаться.

Роман ШРАЙК