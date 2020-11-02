Ректора Луганського державного медичного університету Ігоря Іоффе визнано винним у корупції

Співробітники Управління стратегічних розслідувань в Луганській області Національної поліції України виявили факти порушення ректором Луганського державного медичного університету І.В. Іоффе законодавства у сфері протидії корупції.

У ході перевірки правоохоронними органами будо встановлене, що Іоффе І.В., обіймаючи посаду ректора Луганського державного медичного університету, найняв свою дружину та доньку на роботу до навчального закладу та самостійно встановлював їм матеріальні винагороди у вигляді премій за державний кошт, повідомляє Дело.

Встановивши дані правопорушення працівниками поліції було складено відповідні протоколи, які направлені до суду.

25.09.2020 Рубіжанський міський суд, розглянув докази, зібрані поліцією, та врахувавши, що на судовому засіданні ректор навчального закладу І.В. Іоффе підтвердив, що він дійсно прийняв на роботу своїх родичів та підписував накази щодо їх преміювання, визнав винним Іоффе І.В. у скоєні корупційного правопорушення та наклав штраф на порушника.

Міністерство охорони здоров’я України, якому підпорядковано Луганський медичний університет, попри суспільний резонанс, досі жодних рішень щодо ректора-корупціонера не приймало.

Сподіваємось, що влада зверне увагу на справу ректора Луганського державного медичного університету, поки ця ситуація не вийшла за межі держави та вдарила по іміджу України у сфері освіти та медицини.