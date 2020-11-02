Українець продає рідкісний довоєнний німецький автомобіль

У Кришталевому (Луганська область) виставили на продаж раритетний кабріолет Horch 951 1939 року. За розкішний німецький автомобіль просять всього 7000 доларів.

Справа в тому, що цей Horch 951 зараз перебуває в процесі реставрації. Авто не на ходу і щоб привести його в порядок, знадобиться чимало часу і грошей. Швидше за все, кабріолет потрапив в Україну після війни, як трофей.

Автомобілі Horch свого часу були конкурентами Mercedes і Maybach. Багато з них під замовлення комплектувалися індивідуальними кузовами. Horch 951 оснащували п’ятилітровою рядною вісімкою на 120 к.с.

: mmr.net.ua

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