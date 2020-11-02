Экс-тренера «Шахтера» обокрали на 100 тысяч евро

Бывший тренер донецкого «Шахтера» португальский специалист Паулу Фонсека стал жертвой грабителей.

Как сообщают «Факты» со ссылкой на издание Il Messaggero, в то время, пока наставник, который сейчас возглавляет римскую «Рому», был на тренировке, а жена и дети ходили по магазинам, воры проникли в роскошный особняк португальца на Виа делла Носетта в Монтеверде и вынесли три пары элитных часов, стоимость которых оценивается в сумму не менее 100 тысяч евро.

Пропажу родные Фонсеки заметили по прибытию домой.

Как отмечает полиция, воры проникли в дом через окно, предварительно выключив сигнализацию. Несмотря на то, что правоохранители работали на месте преступления в течение нескольких часов, они не нашли никаких следов – злоумышленники наверняка действовали в перчатках.

Предполагается, что кража — дело рук организованной банды из Восточной Европы, которые действовали по наводке. Причем, о существовании данных часов не знал никто, кроме семьи Фонсеки, и… представителей полиции, которым сам португалец показывал фотографии с их изображением.