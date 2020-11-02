У Грузії проєвропейська опозиція де-факто взяла більше 40% голосів на виборах

Грузія, на жаль, закрита. Хотів би бути там – бо кілька днів тому був день народження батька й майже відразу вибори

Партія російського олігарха Іванішвілі знову виграла, але набрала менше половини голосів за пропорційкою.

Націонали Саакашвілі взяли трохи більше чверті голосів. Але, якщо подивитись уважно, то ще майже 15% голосів – це партії, створені колишніми соратниками нині українського політика.

Тобто де-факто проєвропейська опозиція взяла більше 40%.

Проросійсько-націоналістичний «Альянс патріотів» має 3%, а грузинський медведчук у спідниці – Ніно Бурджанадзе – не набрав і 1%.

Опозиція звинувачує владу у фальсифікації, кличе на місцевий майдан – під будинок уряду на проспекті Руставелі.

Озвучено ідею бойкотувати парламент, не брати мандати. Під цим підписуються сили, які здобули понад третину місць у парламенті.

Що буде далі – складно прогнозувати.