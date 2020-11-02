Торговля с Россией: битая карта

Почему тезис о важности рынка РФ для экономики Украины — спекуляция и анахронизм.

Новые месседжи, прозвучавшие во время очередной демонстративной встречи Владимира Путина с Виктором Медведчуком 6 октября, не привлекли в Украине особого внимания. Хотя на самом деле они свидетельствуют о важном переломе на экономическом фронте российской гибридной войны против Украины.

Во время встречи Медведчук предложил хотя бы частичное снятие ограничений на доступ к российскому рынку для украинских компаний. И выразил обеспокоенность тем, что Россия, которая была главным торговым партнером Украины, теперь утратила этот статус. И несмотря на очередной пассаж о том, что ограничение на двустороннюю торговлю было введено якобы не по инициативе Москвы, Путин озвучил новый посыл: мол, стоит готовиться к отмене санкций, а у него «сердце болит за рабочих Украины». И действительно: уже через неделю правительство РФ избирательно сняло ограничения на поставки в РФ продукции первых трех украинских компаний из Винницкой и Луганской областей.

Безусловно, первое, о чем свидетельствует затрагивание темы восстановления торговых связей, — это попытка Путина внести вклад в предвыборную кампанию ОПЗЖ Медведчука на местных выборах 25 октября. Однако не менее важно и то, что речь идет о фактическом признании провала многолетних российских попыток склонить Украину к капитуляции методами экономической войны. Ведь то время, когда российский рынок был ключевым для украинских производителей, давно прошло. Например, по итогам сентября Россия с показателем в $232 млн (5,5% от всего экспорта украинских товаров) была смещена на четвертую позицию среди крупнейших торговых партнеров Украины и уступила Китаю ($470,5 млн или 11,2%), Польше ($333 млн или 7,7%) и Германии ($242 млн или 5,8%) и лишь незначительно опередила Турцию ($207,5 млн или 5%). При этом в пятерке основных рынков сбыта украинских товаров РФ демонстрирует наихудшую динамику. Даже в прилегающей к границе с Россией группе областей вес ее рынка снизился до очень умеренных показателей. Так, за семь месяцев 2020 года из Харьковской области в РФ было направлено лишь 16,5% экспорта, из Сумской — 15,3%, а из Луганской вообще только 10,4%. Для большинства же других регионов российское направление вообще находится на уровне нескольких процентов от всего вывоза.

В результате Кремль и ориентированные на него политсилы в Украине потеряли аргумент, который в прошлом не могли игнорировать наши правительства и политические силы даже с прозападной ориентацией, а многие производители поэтому вынужденно становились российскими лоббистами. И теперь провал многолетней политики шантажа Украины «катастрофическими последствиями разрыва торговых связей» заставляет Кремль менять тактику. Иначе двусторонняя торговля окончательно сойдет на нет, РФ выпадет из числа первой пятерки (или и десятки тоже) крупнейших торговых партнеров, а затем будут утрачены и остатки экономических аргументов в пользу важности сотрудничества с Россией.

Санкции ни при чем

Однако спекуляции на тему сокращения украинских поставок в Россию из-за «разрыва экономических отношений» после евромайдана или подписания Соглашения об ассоциации с ЕС — лишь миф, который годится только для эксплуатации в политических целях пророссийскими силами. Торговые связи длительное время разрушались вследствие процессов или вовсе не связанных с упомянутыми событиями, или связанных с ними весьма опосредованно.

Еще с середины 1990-х годов Россия методично осуществляла селекцию двусторонних торговых потоков в собственных интересах, постепенно закрывая доступ на свой рынок то одной, то другой готовой продукции самых разнообразных украинских отраслей — от труб и сахара до молочных или кондитерских изделий.

А все предыдущее десятилетие вообще прошло под знаком активного свертывания торгового сотрудничества: если в 2011 году товарооборот между странами составил $48,9 млрд, то всего за два года — еще до Революции достоинства — он сократился до $38,3 млрд (2013 год). Доля России в экспорте украинских товаров снизилась соответственно с 28,9% до 23,9%. Толчком стало создание в 2011 году Таможенного союза в составе России, Казахстана и Беларуси, после чего Москва пошла торговыми войнами против наших производителей, чтобы заставить Киев присоединиться к нему. А после начала военной агрессии Кремля против Украины 2014-го этот процесс лишь ускорился.

Однако основное свертывание двусторонней торговли, особенно уменьшение экспорта в РФ после 2013 года, произошло не из-за взаимных санкции двух государств, а из-за совсем других факторов. Прежде всего это утрата контроля Украиной над временно оккупированными территориями или остановка производства на прифронтовых территориях. Также существенно повлияло сжатие российского рынка и снижение импорта из всех стран из-за упадка экономики в РФ. Не меньшее значение имело прекращение поставок на российский рынок некогда крупнейших статей экспорта, по которым Москва длительное время проводила целенаправленную политику импортозамещения. Кроме того, произошли изменения в структуре как российской, так и украинской экономик, которые снизили возможности для кооперации двух стран.

Во-первых, если экспорт в Россию из АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей за семь месяцев 2013 года составил $2,44 млрд то за тот же период 2020-го с тех их территорий, что остались под контролем Украины, он составил всего $0,3 млрд. То есть снизился более чем в 8 раз.

Во-вторых, в РФ продолжается затяжная экономическая стагнация. Так, за время с момента возвращения Путина на президентский пост (2012 год) и по 2019 год включительно экономика страны выросла чуть более чем на 6%, которые (по прогнозам) она фактически полностью потеряет в этом году. На этом фоне российский рынок сжимается, особенно для поставщиков из-за границы (см.«Сжимающийся рынок»). Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, весь импорт товаров в I полугодии 2020 года ($105,7 млрд был почти в полтора раза меньше, чем в I полугодии 2013 года ($150,7 млрд). Причем по продукции машиностроения, которая ранее составляла наибольшую статью украинского экспорта в РФ, импорт за это время упал еще больше — с $73,6 млрд (I полугодие 2013 года) до $48,6 млрд (I полугодие 2020 года). Похожая ситуация и по продукции металлургии и металлообработки (с $10,9 до $7,25 млрд соответственно).

В-третьих, значительное сокращение поставок украинской продукции в РФ стало следствием длительной политики Москвы, направленной на отказ от некоторых видов украинской продукции, в частности, железнодорожных локомотивов и вагонов. Если в январе — июле 2013 года на них приходилось $12 млрд, то в тот же период 2020-го — всего $80 млн. И только половина от объема их поставок в 2013-м приходилась на предприятия, которые сейчас находятся на оккупированных Россией территориях. Но постепенное снижение закупок украинских локомотивов и вагонов происходило и задолго до Революции достоинства и российской агрессии, причем при вполне благоприятной экономической ситуации в самой РФ: так, в январе — июле 2013 года их там купили на $0,45 млрд меньше, чем в те же месяцы 2011-го.

Наконец, в-четвертых: на фоне общей стагнации меняется структура российской экономики, которая для украинской промышленности вместо взаимодополняющей все больше становится конкурентной. Скажем, наименьшие потери понесли иностранные поставщики химической продукции в Россию, тогда как наибольшие — машиностроительной, металлургической и продовольственной. В то же время динамика вывоза отдельных товаров из РФ в 2013-2019 годах показывает, что проблемы испытывают экспортеры не только энергоносителей, но и других отраслей российской экономики — от металлургии до машиностроения, которые ранее были основными потребителями украинского импорта в рамках производственной кооперации. За эти годы существенно улучшить позиции сумел только российский агросектор (более чем в полтора раза). И прежде всего за счет зерна, подсолнечного масла и, в меньшей степени, других продуктов. Однако именно в этой области Украина является крупнейшим конкурентом РФ.

Поэтому утверждение российских пропагандистов, что сближение с РФ и снятие взаимных санкций позволило бы Украине преодолеть экономические проблемы, абсолютно беспочвенны. Так свертывание торговли является составляющей более длительного тренда, а потому никуда не делось бы даже в случае взаимной отмены ограничений.

Мифы и реальность

Важными аргументами кремлевской пропаганды по восстановлению торгово-экономических связей является утверждение о том, что украинская экономика якобы не способна переориентироваться на другие рынки, а потому торговля с Россией выгодна. Апологеты этой версии длительное время жаловались, что снижение некогда доминирующей доли РФ во внешней торговле Украины происходит исключительно путем уменьшения ее объемов в целом. А российский рынок не компенсируется ростом поставок на другие рынки. Однако реальная динамика внешней торговли последних лет опровергает такие спекуляции.

Если сравнить свежие данные по внешней торговле Украины за третий квартал 2020-го с аналогичным периодом, скажем 2017 года, то заметно, что за три года существенно выросли общие объемы как экспорта украинских товаров (более чем на $1,4 млрд или 13,4%), так и импорта иностранной продукции (на $1,1 млрд или 8,8%). При этом взаимные объемы поставок товаров между Россией и Украиной значительно сократились, зато обороты с другими ключевыми партнерами, наоборот, существенно выросли (см. «(Не)заменимые партнеры»).Так, если экспорт в РФ за указанный период сократился на $302 млн (30%), то в Польшу и Германию вырос на фактически столько же — $320 млн (26%), а в Китай вообще на $1,3 млрд (в 2,6 раза). Россия была отброшена с первого места и среди крупнейших поставщиков товаров в Украину, которое она занимала до 2019-го. Произошло и существенное улучшение торгового сальдо по РФ. Причем свертывания экономических отношений сопровождалось благоприятной для нашей страны динамикой импорта и экспорта товаров: наш дефицит уменьшился почти вдвое (с $807 млн в III квартале 2017 года до $430 млн в III квартале 2020-го).

В то же время изменения товарной структуры двусторонней торговли показывают, что она с каждым годом становится все менее выгодной для Украины из-за политики Москвы, направленной на селекцию двусторонних товарных потоков в угоду своим интересам. Наш экспорт в РФ все больше состоит из сырья и полуфабрикатов, которые крайне необходимы для российских вертикально-интегрированных компаний. В то же время доля готовой украинской продукции, особенно с высокой добавленной стоимостью, стремительно сокращается.

За последние три года среди всех серьезных статей нашего экспорта на рынок РФ (с объемами более $20 млн в год) выросли лишь поставки глинозема, полуфабрикатов для изготовления шоколада и изделий из черных металлов (кроме труб). Украинские же поставщики из других отраслей более или менее ощутимо потеряли. Среди потерпевших от наибольшего спада выручки — производители трубной продукции (- $26 млн или -82%), бумажно-картонной продукции (- $41 млн или -76,1%) и средств железнодорожного транспорта (- $20.5 млн или -56 3%). Значительные потери (до 25-40% от объемов 2017 года) получили наши производители черных металлов и некоторых видов машиностроительной продукции (см. «Чем торгуем»). В условиях наращивания экспорта, в том числе готовой промышленной продукции на другие рынки, это снижает значимость российского рынка для украинских производителей и отечественной экономики в целом.

Самой большой статьей нашего экспорта в РФ стал полуфабрикат для производства алюминия — глинозем, который на давальческих схемах перерабатывает на Николаевском глиноземном заводе российский «Русал», используя поставленное из Африки и Южной Америки сырье и большие объемы импортного газа. Однако засилье российского монополиста привели к тому, что Украина, имея все основания полностью удовлетворять внутренние потребности и даже экспортировать алюминий и изделия из него, до сих пор преимущественно импортирует этот металл, в частности, из той же РФ. А «Русал» не только не выполнил обязательств по строительству в Украине комбината для переработки части глинозема, но и длительное время фактически уничтожал существующего конкурента — Запорожский алюминиевый комбинат.

Противоположная ситуация складывается с российским импортом в Украину. Хотя в этом году и прослеживается снижение стоимостных объемов импорта энергоносителей, однако это происходит в основном благодаря спаду мировых цен на них. Однако физические объемы нередко даже больше, чем раньше. Таким образом, доля РФ в импорте отдельных энергетических товаров все еще остается критически высокой с точки зрения национальной экономической безопасности. В частности, в I полугодии 2020-го из России (включая Беларусь) поступило более 85% всего импортируемого антрацита, 74% сжиженного газа, 70% нефтепродуктов, 61% ядерного топлива, почти 53% коксующегося угля. Также растут объемы поставок из РФ готовых потребительских промышленных товаров. Например, бытовой техники (см.«Чем торгуем»).

Александр Крамар, опубликовано в издании Тиждень