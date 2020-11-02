МОЗ запустило всеукраїнський контакт-центр, куди можна звертатися з питаннями щодо COVID

Міністерство охорони здоров’я 2 листопада запустило всеукраїнський контакт-центр для протидії COVID-19 через те, що регіональні гарячі лінії не справляються з завантаженістю.

Про це на брифінгу 2 листопада заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, – передає Громадське.

Звернутися до контакт-центру можна зі всієї України з питанням, що стосуються коронавірусної інфекції та організаційних моментів, пов’язаних з лікуванням. Наприклад, якщо ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю, отримати направлення на тестування чи комп’ютерну томографію, якщо у вас є питання про тестування тощо.

У кол-центрі працюватимуть 150 операторів, він функціонуватиме цілодобово. Степанов також уточнив, якими будуть дії оператора після дзвінка.

Кожне звернення автоматично буде фіксуватися у спеціальній системі. Якщо оператору потрібно буде отримати додаткову інформацію для відповіді (звернутися до сімейного лікаря чи місцевої влади), він зобов’язаний вам передзвонити після уточнень.