Сеть насмешила мордочка кота, не желающего ждать, когда еда будет готова (видео)

Сначала кажется, что этой кошке, которую хозяева снимают на смартфон, страшно. Она вроде бы боится бульканья горячей еды в сковороде и в кастрюле, передает Голос.

Видео с этой эмоциональной кошкой показали в Сети.

Однако сами авторы видео уточняют: кошка не боится – она просит еды, ощущая манящий запах.

«Кот просит еды», — написали они под роликом.

На записи видно, что кошка уселась на безопасном расстоянии от горячих кастрюли и сковороды,и ждет, когда ей насыпят ее порцию.

При этом у кошки действительно удивленное и жалобное выражение морды.

Напомним, кошки обладают «умом» 3-летнего ребенка.

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: novosti-n.org