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Сеть насмешила мордочка кота, не желающего ждать, когда еда будет готова (видео)

02.11.2020

Сначала кажется, что этой кошке, которую хозяева снимают на смартфон, страшно. Она вроде бы боится бульканья горячей еды в сковороде и в кастрюле, передает Голос.

Видео с этой эмоциональной кошкой показали в Сети.

Однако сами авторы видео уточняют: кошка не боится – она просит еды, ощущая манящий запах.

«Кот просит еды», — написали они под роликом.

На записи видно, что кошка уселась на безопасном расстоянии от горячих кастрюли и сковороды,и ждет, когда ей насыпят ее порцию.

При этом у кошки действительно удивленное и жалобное выражение морды.

Напомним, кошки обладают «умом» 3-летнего ребенка.

: novosti-n.org

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