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Зарахування іноземців у виші продовжено через карантин

02.11.2020

Строки зарахування іноземців до закладів вищої освіти України у 2020/2021 навчальному році продовжено у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Про це повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

«У зв’язку з карантинними обмеженнями та епідеміологічною ситуацією МОН продовжило строки зарахування іноземців до закладів вищої освіти України у 2020/2021 навчальному році двічі на рік: до 15 грудня 2020 року та 15 квітня 2021 року. Також надається можливість для іноземців навчатися за дистанційною формою, за винятком спеціальностей галузі знань «22.Охорона здоров’я», — повідомив Шкарлет.

Відповідні зміни, з його слів, зареєстровані в Мін’юсті та 30 жовтня офіційно опубліковані.

Нагадаємо, на тлі пандемії студентів-іноземців в Україні суттєво поменшало.

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