Кисель на шлаках: кто подвел Зеленского и его тестя под криминал?

За спиной у Президента разворачивается самая громкая дорожная афера современности. Вы удивитесь, узнав, кто из окружения Зеленского за ней может стоять.

«Шлакоцид» – без ГОСТа, без испытаний, без совести

«Большое строительство» манит всех, кто умеет и хочет обогатиться на дорогах. Одни зарабатывают на объемах и качестве. Другие – на схематозе и аферах. Кого больше, покажет время и ремонты. Пока же очевидно: за шумным автодоровским пиаром скрываются миллиардные коррупционные схемы, в дороги массово закатывают некачественные материалы, и уже через пару лет дороги «Большого строительства» начнут сходить вместе со снегом.

Самая коррупционная схема, которую пытаются откатать пиар-асы Криклия и Кубракова – использование в дорожном строительстве металлургических шлаков.

На шлаковый пиар брошены миллионы гривен, лоббисты во все рупоры кричат, как здорово строить дороги из отходов металлургии.

Но правда в другом: токсичный мусор, который металлурги обязаны утилизировать за свои деньги, массово закатывают в дороги – без ГОСТа, без испытаний, через тайно созданное госпредприятие-прокладку. Все это – за деньги налогоплательщиков.

Отходы должны быть эффективно утилизированы с минимальным вредом для экологии и граждан, а вместо этого разъезжаются по Украине, чтоб отравлять землю везде, где «Укравтодор» успеет втихаря закатать.

При этом Укравтодор продолжает публиковать шокирующие новости. Оказывается, в украинские дороги в этом году еще по состоянию на июнь было закатано 30 тысяч кубометров металлургических шлаков, а в сентябре – уже 100 тысяч кубометров мусора! Причем сделали это – без государственного стандарта, фактически, бесконтрольно (на что ровняться, и как проконтролировать то, на что нет действующего госстандарта?).

Оказывается, ГОСТ на использование шлаков в дорожном строительстве вступил в силу только 1 ноября, а разработали его только в сентябре. Когда минимум 100 тысяч кубов токсичного мусора уже были захоронены в дорогах Украины.

Оказывается, никто в Украине металлургические шлаки НЕ ИСПЫТЫВАЛ как материал для дорог общественного пользования в современном режиме эксплуатации. И в этом признался лично замминистра финансов Александр Кава: «Біля Кривого Рогу наступного року буде експериментальна ділянка, де використовуватимуться шлаки. Далі дивитимемося за ефективністю та якістю».

Еще раз: «Укравтодор» закатал более 100 тысяч кубов «говна и палок» без ГОСТа и без испытаний.

И это – не домыслы, а прямые заявления официальных лиц и ведомств. ГОСТ, который наспех приняли в сентябре, и который вступил в силу 1 ноября 2020 года – не более, чем попытка создать прикрытие преступной схеме.

Молчание ягнят Криклия и Кубракова

В этой связи понятна смена риторики «Укравтодора». Раньше Укравтодор и его областные службы буквально кричали про шлаки в своих релизах.

Но 14 сентября что-то пошло не так. В 8:57 утра 14 сентября 2020 года ГП «ГосдорНИИ» победно заявило: «Фахівцями ДП «ДерждорНДІ» розроблено ДСТУ 9043:2020 «Матеріали щебеневі зі шлаків металургійних для дорожнього будівництва. Технічні умови», який був прийнятий Наказом ДП «УкрНДНЦ»». И скромно добавило: «Національний стандарт набуває чинності з 01.11.2020».

И тут до Укравтодора дошло – ГОСТ только разработан, еще на вступил в силу, а они кричат, что из шлаков дороги строят, без ГОСТа.

В результате, 14 сентября 2020 стал последним днем, когда на фейсбуке «Укравтодора» написали про шлаки: «У Дніпропетровській області оголосили тендер на експериментальну ділянку дороги Н-23. 7-кілометрова ділянка дороги на південь від Кривого Рогу буде капітально відремонтована за технологією укочуваного цементобетону. Окрім цього, замість щебеневих матеріалів будуть використані металургійні шлаки».

Конечно, в «Укравтодоре» скрыли от граждан, что объявленный тендер с треском провалился. И провалил его сам организатор – Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области. Есть мнение, что тендер сорвали только потому, что к организатору никто из троих участников не пришли на поклон с «убедительными аргументами» для победы. Ситуацию исправили чуть позже, и тендер таки провели. Но – упс! – победил самый дорогой участник, а двоих других отшили по неценовым критериям. Угадайте, почему «Укравтодор» про это не написал ни слова?

Ни слова «Укравтодор» не сказал про шлаки, и когда разыграл проектирование и строительство участка дороги Н-31. А там шлак закатают на 850 тыс. кв м.

Так почему молчали? Проснулась совесть? Вряд ли, скорее страх уголовного преследования. Счет использованного металлургического мусора пошел на сотни тысяч кубометров, без испытаний – и об этом заявил лично замминистра финансов! Как тут не замолчать?

20% дороги можно украсть. Разрешено официально!

Цинизм Укравтодора, который организовал Украине «шлакоцид», никого давно не удивляет.

Но такой преступной наглости страна еще не знала. Зарывать в дороги токсичный мусор миньонам Кубракова и Криклия показалось мало. Для повышения левой прибыли, в «Укравтодоре» придумали не просто заменить щебень шлаком, но… сделать дороги из шлаков ТОНЬШЕ!

Вместо 26 сантиметров, согласно государственным строительным нормам, Техсовет «Укравтодора» разрешил в дорогу Н-23 класть шлаковый цементобетон толщиной 20 см. Подумаешь, минус 20% толщины покрытия! Лохи все простят!

Еще раз для тех, кто не понял.

Техсовет «Укравтодора», по сути, рекомендовал подрядчикам нарушить государственные строительные нормы (ДБН, по-украински). Но за рекомендации никто из Укравтодора ответственности не несет, в отличие от подрядчиков. Так что, товарищи строители, если будете строить, как Укравтодор рекомендует – начинайте сушить сухари. Сидеть придется вам, а не Укравтодору.

Индусы здесь как дома: для кого Укравтодор тайно создал госпредприятие?

Следователям также будет очень интересно узнать, кто и как создавал ГП «Новые технологии дорожного строительства», с главным видом деятельности – утилизация отходов.

Его Укравтодор «родил» еще в апреле 2020 года, но скрыл «новорожденного» от глаз общественности. Есть подозрение, что «родили» ГП не совсем законно, а точнее, совсем незаконно. В итоге, даже жалкого пресс-релиза на сайте нет. Ни информации на странице «Підпорядковані підприємства». Ни приказа о создании. Ни приказа о назначении директора. НИЧЕГО.

Так ничего бы и не было, если бы про существование ГП «Новые технологии дорожного строительства» (код ЕГРПОУ 43597909) не проговорились СММщики компании АрселорМиттал Кривой Рог. Случилось это 19 августа, в комментариях под постом Укравтодора. Уже потом был пресс-релиз и новости, что АрселорМиттал Кривой Рог передал ГП «Новые технологии дорожного строительства» 50 млн тонн шлаков.

Что это за госпредприятие такое, про которое молчит учредитель – Укравтодор, но хвалится АрселорМиттал Кривой Рог? Кстати, Укравтодор про 50 млн шлаков на ГП «Новые технологии дорожного строительства» от АрселорМиттал Кривой Рог так официально и не сообщил. Странная молчаливость для пиар-асов Кубракова.

Мы не смогли найти в базе тендеров Прозорро следы закупок, которые бы проводило предприятие с кодом ЕГРПОУ 43597909 – код ГП «Новые технологии дорожного строительства». Интересно, как в ГП решали, кто, куда, когда, по чем и на каких других условиях поставит шлаки, если не проводили тендеров? Как оприходовали шлаки? Уставной капитал ГП «Новые технологии дорожного строительства», кстати, как был 1000 грн при создании, так 1000 грн и остался. Представляете, как 50 млн тонн шлаков могла освоить государственная конторка с уставником 1 тыс. грн.?

Злые языки говорят, что создание и деятельность ГП курировал известный криворожец, некто Юрий Кисель. Депутат с таким же именем возглавляет транспортный комитет Верховной Рады. Якобы, именно его человек возглавляет это ГП. Но, мало ли что говорят?

Три выстрела в ногу шлаковым пиар-асам

Кстати, человека, очень похожего на Юрия Киселя, в черной маске, видели в гостях у АрселорМиттал Кривой Рог 8 октября 2020 года. Он даже попал на фото, которые опубликовала пресс-служба компании.

Но удивительно, почему про визит такого важного депутата на АМКР не сказано ни слова в тексте сообщения? Интересно, что вообще делал глава комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры на закладке новой фабрики окомковывания АМКР?

На 8 октября 2020 года по плану у народных депутатов должна была быть работа в комитетах, комиссиях и фракциях. В новостях на сайте комитета Киселя – также ни слова про визит глава в Кривой Рог

Второй «выстрел в ногу» – зачистка информации на сайте АрселорМиттал Кривой Рог.

После того, как журналисты обратили внимание на «тайно рожденное» ГП «Новые технологии дорожного строительства» Укравтодора, индусы оперативно удалили релиз про передачу 50 млн тон со своего сайта. Но информация осталась на сайтах двух крупнейших информагентств: Укринформ и Интерфакс-Украина. А главный рупор шлаковых лоббистов и пиар-асов просто задним числом обновил новость за 20 августа. Теперь в новости от 20 августа информация, которую опубликовали через 6 дней — 26 августа. Ссылку на удаленный пресс-релиз АрселорМиттал Кривой Рог даже не потрудились изменить.

Третий выстрел в ногу – публикация авторской колонки Александра Тимощука, начальника отдела инновационного развития Укравтодора.

Одна из должностных обязанностей г-на Тимощука сегодня — «Контроль за цільовим використанням фінансових ресурсів, спрямованих на науково-технічні розробки в сфері дорожнього господарства».

Но вместо того, чтобы контролировать использование шлаков, г-н Тимощук несет откровенную ересь:

«Шлаки … не создают какой-либо дополнительной нагрузки на окружающую среду…».

Желаем г-ну Тимощуку переехать в Кривой Рог и пожить по соседству со шлаковыми отвалами, поговорить с местными жителями, разобраться, почему Президент Владимир Зеленский предлагал перевезти Министерство экологии в Кривой Рог. Глядишь, через месяц-другой уважаемый г-н Тимощук прозреет насчет «безопасности» шлаков.

Но должностное лицо Укравтодора не только пишет неправду! Начальник отдела инновационного развития неприкрыто топит за интересы АрселорМиттал Кривой Рог.

«… шлаковые отвалы занимают много места. Поэтому использование металлургических шлаков, которые накапливаются и хранятся на территориях промышленных предприятий, позволит прежде всего освободить территории земельного фонда, которые отведены под отвалы» – признается Александр Тимощук.

То есть, ни о каком желании помочь Кривому Рогу решить экологическую проблему нет речи!

Речь, «ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОСВОБОДИТЬ ТЕРРИТОРИЮ» – конечно, для АрселорМиттал Кривой Рог. Чтобы АрселорМиттал Кривой Рог и дальше мог складировать шлаки, который «не создают какой-либо дополнительной нагрузки на окружающую среду…». Старые шлаки забрать, чтобы было куда новые складировать. Занавес. Кто платит господину Тимощуку зарплату – граждане Украины из бюджета или АрселорМиттал Кривой Рог из денег, выделенных для взяток? И эту ересь сегодня активно рекламируют в Facebook.

Кто сыграл тестем Президента втёмную и подсунул Зеленскому шлаковую «долю»?

«И что всё это доказывает? И причем здесь тесть?» – спросит читатель. Да практически ни при чем, если бы не череда событий декабря 2019 года и июля 2020-го.

3 декабря 2019 года глава комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользованию, депутат от «Слуги Народа» Олег Бондаренко заявил, что тесть Владимира Зеленского – Владимир Кияшко – его помощник: «Для мене він у першу чергу фахівець із питань промислової екології та забруднення довкілля, і саме цим він у мене займається як помічник. Він допомагає мені в місті Кривий Ріг».

Депутат уточнил, что Владимир Кияшко занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие: «Його напрацювання будуть подані у вигляді методики для подальшого використання, зокрема й для держпідприємства «Укравтодор».

И – магия украинской политики в действии.

Третьего декабря 2019 года народный депутат Бондаренко представляет Кияшко как помощника и специалиста по использованию отходов в дорожном строительстве и говорит, что наработки тестя Президента лягут в основу рекомендаций «Укравтодору».

Ровно на следующий день – четвертого декабря 2019 года, Кабинет Министров голосует за распоряжение, которым именно путем рекомендаций «Укравтодору» легализирует использование металлургических шлаков в дорогах.

Выглядит так, что, или господин Бондаренко сыграл тестем Президента втемную, чтобы на следующий день заставить Кабмин беспрекословно проголосовать за шлаковые рекомендации. Или кто-то сыграл втемную и Владимиром Кияшко, и Олегом Бондаренко.

Но это все мелочи жизни. Ключевой вопрос – какая фактическая роль в шлаковой теме у Юрия Киселя, которого сегодня за глаза называют столпом «транспортного картеля». Неофициальный ответ хорошо известен в узких кругах. Официальный для широких кругов – дать придется правоохранителям.

Потому что летом 2020 года Владимир Зеленский задекларировал продажу личного земельного участка Валентине Кисель — супруге Юрия Киселя. Сумма сделки составила 1 356 000 (вряд ли гривен). И если то, что говорят про роль Киселя в шлаковой схеме, правда, то перечисление денег Президенту от жены «шлакового смотрящего» — просто «доля» для Зеленского в шлаковой теме.

Мы верим, что лично Владимир Зеленский ничего ни у кого не украл, ни гривны денег бюджетных не присвоил, и ни разу служебным положением не злоупотребил. Верим искренне и глубоко. Но, похоже, кто-то из друзей Президента решил втемную использовать Зеленских, чтобы набить себе карманы государственными деньгами. Или не втемную?

Владимир Александрович, думай-те…