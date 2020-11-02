В Одесі чоловік викрав BMW і в’їхав в автобус з людьми

В Одесі зловмисник на викраденому авто намагався втекти від поліцейських і зіткнувся з маршрутним автобусом.

Як повідомили в Управлінні патрульної поліції в Одеській області, близько 7:00 інспектори отримали виклик про те, що невідомий, застосувавши фізичну силу, викрав автомобіль BMW.

«Заявник повідомив, що в центрі міста — на перетині вулиць Грецької та Рішельєвської, невідомий сів у салон авто, під загрозою застосування фізичної сили заволодів автомобілем і поїхав на ньому по Рішельєвській у напрямку залізничного вокзалу», — йдеться в повідомленні.

На перетині вулиць Рішельєвської та Пантелеймонівської інспектори помітили BMW, який рухався на великій швидкості в напрямку залізничного вокзалу.

На вимоги зупинитися водій не реагував і продовжував мчати вул. Середньофонтанською. Навпроти будинку №30 на вказаній вулиці іномарка зіткнулася з пасажирським автобусом.

Як зазначається, в результаті аварії постраждала пасажирка автобуса, вона доставлена до лікарні.

Встановлено особу 35-річного чоловіка, який керував BMW. За даними патрульних, він також отримав травми й доставлений у лікарню.

На місці події працюювали слідчі.