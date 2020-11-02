Ресурс ОРДО рассказал, как «главы ДНР» заманивают людей в «армию»

«Власти» временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области начали в ОРДО очередную акцию по привлечению мужского населения в ряды незаконных вооруженных формирований «на добровольно-принудительной основе».

Об этом сообщает Телеграмм-канал «Вольнодумец».

Как уточняет ресурс, это осуществляется через «военкоматы» и отделы кадров предприятий. При этом в «военкоматах» есть списки всех, кто не служил, поэтому они дают разнарядку на предприятия направить в «армию» определенное количество человек.

«А там процедура очень простая: либо соглашаешься служить в „ДНР“ по контракту и будешь получать ежемесячно аж 15 тыс рублей, либо тебя просто призовут „отдать долг молодой республике“ там же на передовой „пушечным мясом“, но бесплатно! Ну, а если „призывник“ со всем не согласен, то он не иначе, как украинский диверсант, и подвал по нем плачет», — рассказали о схеме работы авторы канала.

По их словам, у людей «выбор невелик», и большинство вызванных в «военкоматы» вынужденно вступает в ряды НВФ, не задумываясь о последствиях.

«Ну, а подписал контракт — ты „попал, конкретно и надолго“», — добавил канал.

«Вольнодумец» пишет, что в ОРДО опубликовано «распоряжение» так называемого «главного военного комиссара» об очередном наборе на «военную службу».

При этом «администрации» неподконтрольных Украине Донецка, Макеевки, Горловки, Харцызска и других городов активно выполняют указание. В этом им помогают «независимые профсоюзы», которые в качестве бонуса всем подписавшим контракт на службу обещают погасить задолженность по зарплате. Однако это не более, чем обещание, подчеркивают авторы канала.