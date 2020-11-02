Поступления в украинский бюджет резко сократились

В госбюджете Украины серьезно поубавилось средств и могут еще сильнее усугубиться проблемы с финансированием госнужд.

Госказначейство сообщило, что на 1 ноября 2020 года на едином казначейском счете находилось лишь 15,15 млрд грн. Это на треть меньше, чем месяц назад и в 3,5 раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года:

на 1 октября 2020 года на ЕКС было 21,3 млрд грн;

на 1 ноября 2019 года — 53,09 млрд грн.

На ЕКС зачисляются налоги и сборы, которые собираются Государственной налоговой и Государственной таможенной службами. А также с него происходит финансирование расходных статей бюджета.

Вряд ли сокращение объема средств в Госказначействе связано с чрезмерно активной тратой средств, наверняка проблема состоит в сокращении налоговых и таможенных поступлений. Причем, не только по объективным экономическим причинам, но еще и из-за увеличения объемов злоупотреблений с НДС и с ввозом товаров на таможенную территорию Украину (контрабандой), о которых уже неоднократно писал Dubinsky.pro.

Меньше всего денег на ЕКС у нас в этом году было на 1 апреля — лишь 10,52 млрд грн, а больше всего на 1 июля — сразу 75,7 млрд грн.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro