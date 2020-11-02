В Ужгороде закончились места для больных коронавирусом. Пациент скончался по дороге в районную больницу

В Ужгороде полностью заполнены больницы, предназначенные для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Закарпатской областной государственной администрации.

В ОГА считают, что в сложившейся ситуации виновата ужгородская мэрия, которая не выполняет решений областных властей.Так, 21 октября облгосадминистрация обязала мэрию расширить количество коек для больных коронавирусом до 30% от всего наличного объема, а 30 октября — до 50%.

По состоянию на понедельник, 2 ноября, указанные распоряжения не было выполнены. В связи с нехваткой коек в больницах 31 октября скончался житель Ужгорода, которого были вынуждены везти в Виноградовскую районную больницу.

Закарпатская ОГА обратилась в прокуратуру с требованием определения ответственных за смерть жителя Ужгорода.