Сайт Конституционного суда перестал работать из-за кибератаки

В понедельник, 2 ноября, сайт Конституционного суда Украины перестал работать. Вероятной причиной называют кибератаку.

Об этом сообщил экс-нардеп Виталий Журавский у себя на странице в Telegram.

«Сайт Конституционного суда не работает. В результате кибератаки он взломан. Противники КС не дремлют!» – говорится в сообщении.

Позже бывший парламентарий рассказал, что сайту вернули работоспособность.

Напомним, недавно Конституционный суд Украины отменил ответственность за декларирование недостоверной информации и лишил НАПК части полномочий.

После этого президент Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС и раскритиковал принятое Конституционным судом решение.