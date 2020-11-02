ГБР просит международной помощи для расследования дела против Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту совершения экс-президентом Петром Порошенко в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов. Об этом заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев, сообщает пресс-служба Бюро.

«По данным досудебного расследования, эти действия были совершены с помощью кипрских и панамских юридических фирм, а компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом ее единственным бенефициарным владельцем является пятый президент Украины (при регистрации был предъявлен его паспорт и указан его киевский адрес)», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ГБР, в регистрационных документах было указано, что компания будет выступать холдинговой компанией для украинской и кипрской структур кондитерской корпорации, учредителем которой является пятый президент Украины, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

Таким образом, отмечают в ГБР, в указанных действиях усматриваются признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 212 (Уклонение от уплаты налогов), 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) УК.

Для получения необходимой информации в уголовном процессе ГБР обратилось в Генеральную прокуратуру по вопросам международной правовой помощи с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр.