Анастасія Приходько зізналася, чому не розповідає 10-річній доньці про її біологічного тата

Відома українська виконавиця Анастасія Приходько переконана у тому, що її колишній обранець Нурік Кухілава не заслуговує на те, щоб спілкуватися з донькою.

Варто зауважити, що доньку Нану красуня народила від бізнесмена Нуріка, а синочка Гордія — від коханого чоловіка Олександра Претули. На жаль, дівчина і досі не знає правди про свого батька, оскільки Олександр вирішив вдочерити її.

Під час інтерв’ю для Каті Осадчої, в рамках проєкту “Світське життя”, Анастасія зізналася, що розійшлася з Нуріком, коли дівчинці було лише 2,5 рочки. Звісно, жінка знає, що колись дівчинка дізнається про свого справжнього батька, втім сьогодні жодних питань стосовно цього немає.

Стосовно Нуріка, то чоловік неодноразово зраджував Анастасії й регулярно підіймав на неї руку. Колишнє подружжя прожило разом три роки й вже через рік після весілля чоловік почав потайки ходити до інших дівчат.

Приходько переконана у тому, що Нурік був настільки слабкою людиною, що замість того, аби зізнатися їй у зраді — постійно підіймав на неї руку, аби хоч якось відійти від цієї теми.