«Драконовские ограничения»: Трамп раскритиковал страны Европы за локдауны

Президент США назвал эти ограничения неэффективными.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал строгие ограничения, которые вводят некоторые европейские страны для борьбы с пандемией Covid-19, сообщила телекомпания СNN.

Трамп назвал эти ограничения неэффективными, ведь случаи заболевания растут и будут расти как в Европе, так и в США.

«Европа ввела драконовские ограничения, и число случаев заболевания росло и число смертей тоже. Подумайте об этом – драконовские. Теперь им приходится делать это снова и снова. Что, черт возьми, они делают? Я думаю, что пойду и объясню им… Но они снова закрывают части Европы», – сказал Трамп на митинге в Мичигане.

Далее Трамп заявил, что строгий локдаун вводят в тех местах, где есть «люди, которые хуже всех борются с пандемией».

Он предупредил избирателей, что его соперник Джо Байден будет имитировать эти жесткие меры, и пообещал больше никогда не закрывать части США на жесткий карантин.

Напомним, В Словакии 31 октября на коронавирус бесплатно и добровольно проверили более 2,5 млн граждан, что составляет почти половину населения страны. Германия, Бельгия, Франция и Греция ввели дополнительные меры изоляции, направленные на борьбу с ростом числа случаев коронавируса.