Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, – агент НАБУ Шевченко

Криза навколо Конституційного Суду може перерости у вуличну розправу над суддями КС та іншими представниками влади. Про це повідомив агент НАБУ Євген Шевченко.

“На початку вересня 2019 р. такі шановані в українському суспільстві особи, як Андрій Богдан, Андрій Портнов і суддя Павло Вовк домовилися, що Конституційний Суд України очолить пан Тупицький і вже незабаром погодили це призначення у президента – аудіозапис зазначеної розмови перебуває в розпорядженні детективів НАБУ.

Проте Володимир Зеленський чомусь мовчить про свою особисту відповідальність у тому, що олігархи і клептократи його ж руками руйнують українську державність.

Так само Зеленський мовчить про те, що судді КСУ вже давно почали наступ на антикорупційні органи загалом і на директора НАБУ Артема Ситника зокрема, і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля. І далі все буде тільки гірше: найближчим часом КСУ знесе всі фундаментальні досягнення, які маємо з 2014 року: мовний закон, закон про землю, знесе Вищий антикорупційний суд і ще бозна-що.

Нескладно передбачити, що небайдужі до долі рідної країни громадяни вийдуть на вулицю, візьмуться до справи і почнуть вішати спочатку тих суддів, потім Богдана, Портнова і Вовка, а потім?.. Думайте, пане Зеленський, – поки не стало запізно”, – заявив Шевченко.