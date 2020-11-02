Новые катера, кредит и строительство баз: Как США и Британия помогают Украине развивать флот

США и Великобритания помогут Украине развивать флот, а также инфраструктуру военно-морских сил, которая почти полностью была утеряна из-за оккупации Россией Крыма. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В начале октября Военно-морские силы Украины получили от США катера типа «Айленд» (Island), которые перебросили в порт «Южный». Тут же был открыт пункт базирования для дивизиона этих катеров. Ожидается, что к концу 2021 года под Одессой их будет пять.

Кроме того, в ближайшие годы ВМС Украины должны получить по меньшей мере шесть американских патрульных катеров Mark VI. Впрочем, США разрешили продажу Украине до 16 таких судов.

В то же время Британия готова построить восемь ракетных катеров. Всего у украинских моряков может появиться более 20 современных морских платформ.

Строить морскую инфраструктуру в Украине также помогают американские военные. Военно-морской атташе при посольстве США в Украине Питер Мэлори рассказал, что, к примеру, в Очакове планируют возвести пирс, но до этого необходимо провести ряд работ для ВМС.

Мэлори отчитался, что за последние два года американские военно-морские инженеры построили ангар технического обслуживания катеров в Украине и Оперативный центры ВМС для повседневных операций и будущих учений.

Помимо этого, строители ВМС США провели оценку места строительства будущей базы для украинского флота, чтобы помочь нашим морякам в проектировании и планировании.

Не менее важным для ВМС Украины стал кредит в размере 1 млрд фунтов, предоставленный Великобританией. Часть этих денег пойдет на развитие береговой инфраструктуры, еще небольшую часть получат британские компании.

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко сообщил, что британские специалисты приедут в Украину для оценки будущих мест строительства.

«Будет определен объем необходимых работ, для того чтобы это конкретное место превратить в военно-морскую базу, создать место для парковки кораблей, создать места для проживания персонала — и военного, и гражданского. Создать оборонительные сооружения», — рассказал дипломат.

По его словам, гидротехнические, оборонительные и прочие виды работ смогут выполнять украинские компании, которые получат заказы в случае выигрыша на тендере. 20% работ должны выполнить британские компании.

Однако сроки строительства украинских военно-морских баз никто назвать пока не может. Согласно стратегии развития ВМС до 2035 года, Украина развивает москитный флот.

Между тем морское командование хочет до 2025 построить один корвет. И это при том, что украинский корвет «Владимир Великий» строят с 2009 года и уже шесть лет работы не финансируются.

Вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что Украина может создать первый корвет на территории Турции, но все последующие корабли будут производиться на украинском предприятии.