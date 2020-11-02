Конституційний Суд спростував інформацію про скасування «мовного» закону

Конституційний Суд України спростовує інформацію щодо скасування закону про українську мову 3 листопада.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує UAINFO.org.

«Конституційний Суд України спростовує відверту брехню, розміщену на сайті «24 каналу». Там йдеться про те, що Конституційний Суд 3 листопада скасував закон про українську мову. Журналісти видання так поспішали повідомити цю сенсаційну новину, що не звернули увагу на те, що сьогодні лише 2 листопада і в порядку денному Конституційного Суду України немає розгляду цієї справи», – йдеться в повідомленні.

Суд також додав, що поширюючи цю новину, видання посилається на офіційний веб-сайт Конституційного Суду, який із невідомих причин перестав працювати.

У свою чергу «24 канал» пояснив, що публікацію на сайті було розміщено помилково.

«З огляду на резонансність діяльності Конституційного Суду останнім часом, «24 канал» почав готувати заготовки на наступні питання, які розгляне КСУ, як на визнання закону конституційним, так і на буцімто неконституційним. Так діють й інші ЗМІ – це зроблено для того, аби оперативно передати інформацію, яка хвилює суспільство. Втім, у цьому процесі трапилася прикра технічна помилка й одна з версій публікації випадково була опублікована», – пояснили на сайті телеканалу.

«24 канал» вибачився перед читачами за це непорозуміння.

Як повідомлялося, завтра, 3 листопада, планується «мовне» засідання Конституційного Суду.