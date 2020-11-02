Fox News: Президентская гонка приближается к милосердному исходу для Байдена, но и у Трампа еще есть шанс

Осталось менее 48 часов до закрытия первых избирательных участков в ходе президентских выборов 2020 года, и больше всего это обстоятельство радует Джо Байдена.

Вся эта история была для него крайне утомительной. Кампания Байдена оказалась намного меньше по своему масштабу, чем у любого из числа последних кандидатов в президенты. Его появление на публике в ходе поездки по стране были нечастыми, но и это требовало от него предельных усилий. Если вы видели его во время избирательной кампании, то понимаете, что мы имеем в виду (и вы, вероятно, все еще не понимаете, что он хотел сказать).

С самого начала организаторы его кампании сделали большую ставку на то, что в этой гонке речь не о нем самом, а только о Дональде Трампе. С их точки зрения, а также с точки зрения тех людей, которые управляют Демократической партией, их кандидатом мог бы стать любой человек, — если только он не является экономическим популистом, как Берни Сандерс (Bernie Sanders), способным отпугнуть их спонсоров. Джо Байден подходил «по всем параметрам». Вы просто об этом не думаете и не задаете вопросов.

Такова была вся кампания. В течение нескольких месяцев подобная стратегия, судя по всему, работала, но она не может работать бесконечно. В эти последние часы появляются признаки того, что избиратели, похоже, начинают спрашивать себя о том, что они получат, если уберут из Белого дома нынешнего президента. Можно ли будет добиться реального успокоения ситуации в стране и вернуться к нормальной жизни, если мы выберем Джо Байдена? Именно на это они надеются.

Но каким президентом на самом деле может стать Джо Байден? Сколько времени из своего президентского срока он сможет находиться у власти? Давайте же реально оценивать ситуацию. А если Байден действительно будет избран, а затем покинет свой пост, что представляется все более вероятным, то что тогда будет?

Кто такая эта Камала Харрис? Она пока никак не может решить, как следует правильно произносить ее имя, и это подтверждает все то, что мы уже о ней знаем. Она настроена радикально. Ее взгляды сильно расходятся с общепринятыми в нашей стране. И речь идет не о риторике и не о темах для разговора. Это можно измерить. Посмотрите на результаты опросов общественного мнения и сравните их с тем, что она говорит и во что она верит. Мы знаем, что она крайне непопулярна среди тех людей, которые лучше всего ее знают. Она выбыла из предварительных выборов Демократической партии перед Рождеством, потому что не нравилась своим собственным избирателям.

Никаких сомнений здесь нет, и это является добавлением к ее довольно непривлекательному портрету. Вопрос формулируется так: хотим ли мы, чтобы Камала Харрис управляла нашей страной? Если исходить из самых последних изменений в результатах опросов общественного мнения (а таких немало), то многие начинают задавать себе этот вопрос.

Трамп в течение многих месяцев проигрывал по результатам опросов. «Он не будет избран в любом случае», — сообщали нам снова, снова и снова их организаторы.

Однако сейчас появляется вероятность того, что они в очередной раз ошибаются. Безусловно, если считать энтузиазм единицей изменений, то Дональд Трамп имеет реальные шансы на переизбрание. В конце прошлой недели массовые импровизированные парады сторонников Трампа прошли во Флориде, Калифорнии, Аризоне, Техасе и в Нью-Йорке.

Такер Карлсон, Fox News