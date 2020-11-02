«Проти сваволі президента й суддів»: В’ятрович запропонував сім кроків для подолання конституційної кризи

Україна – за крок до колапсу конституційного ладу. Сваволя суддів і ще зухваліша сваволя президента штовхають нас у прірву правового хаосу й руйнації державності

Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише Володимир В’ятрович.

У нас ніколи не було справжнього правосуддя, але те, що коїться останні півтора року руками зеленських, коломойських, портнових, медведчуків і єрмаків – просто за межею.

Дії деяких суддів, насамперед Окружного адміністративного суду Києва, а все частіше – і Конституційного Суду – руйнують правове поле держави й нищать здобутки важливих реформ.

Рішення КС про закриття реєстру електронних декларацій, скасування повноважень НАЗК і відповідальності за приховування статків поставило під загрозу антикорупційну реформу, безвіз і взагалі європейський вибір України. І це потребує негайної реакції президента й парламенту.

Але те, що ми бачимо в унесеному Зеленським законопроєкті 4288 – значно гірше за найгірші рішення КС. Це відвертий замах на конституційний лад і спроба встановити безконтрольну диктатуру.

Замість того, щоб ухвалити закони, які нейтралізують ключові небезпеки рішення КС, Зеленський просто пропонує не визнавати цих рішень. Хоча Конституція (стаття 151-2) визначає, шо рішення КС «є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені».

Замість того, щоб розслідувати дії суддів йі оновлювати склад суду в чіткій відповідності до Конституції, Зеленський пропонує протиправно звільнити весь склад КС, залишивши країну без єдиного органу, який може зупинити (і не раз зупиняв) неконституційні дії влади. Такого права ні президент, ні ВР не мають. Суддів КС призначають на дев’ять років і достроково можуть бути звільнені лише з підстав, визначених статтею 149-1 Конституції, найреальнішою з який є вирок за вчинення злочину.

Те, що пропонує Зеленський – це державний переворот, після якого в Україні буде або диктатура, або Сомалі.

Розігнавши КС, президент, а за ним і будь-хто, взагалі перестануть звертати увагу на Конституцію та зможуть чинити все, що заманеться. Якщо можна у свавільний спосіб звільнити всіх суддів КС, чому не можна указами президента позбавляти повноважень депутатів чи міських голів? Або ухвалювати закони «опитуваннями» виборців. Зупинити й без того схильну до постійних порушень Конституції владу буде просто нікому. Бо Конституційного суду не буде взагалі, або буде сформовано слухняний склад КС, який покриватиме будь-яку сваволю Банкової.

До того ж сам КС неминуче визнає свавільний закон антиконституційним. І що далі: лукашенківщина, підтримка перевороту силовими діями поліції? Чи кілька паралельних законодавств і конституційних судів? Це шлях до перетворення України на failed state в умовах російської агресії, що триває.

Що робити?

1. Верховна Рада має дати відсіч спробам Зеленського зруйнувати конституційний лад. Кожен депутат, який проголосує за законопроєкт 4288, стане співучасником спроби державного перевороту, не менш небезпечної, ніж диктаторські закони 16 січня 2014 року.

2. Відповідальні громадяни, не мають вестися на цю примітивну двоходівку влади. Треба захистити Україну й від знахабнілих суддів, і від Зеленського, а не відігравати роль масовки в діях Банкової з руйнації державності.

3. Парламент має невідкладно ухвалити зміни до антикорупційного законодавства, які максимально нейтралізують згубні наслідки рішення Конституційного суду.

4. Президент має припинити саботаж очищення судової влади та спільно із громадянським суспільством і парламентом замінити в усіх органах, що відповідають за призначення й контроль діяльності суддів, людей із сумнівною репутацією на незалежних доброчесних фахівців. Не «своїх», а саме незалежних і доброчесних.

5. Президент має негайно внести, а ВР – ухвалити, закон про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

6. На три вакансії в Конституційному суді мають бути так само призначені не ручні судді президента, кланів чи партій, а люди, у порядності й незалежності яких нема сумніву. І надалі робити так само з кожною вакансією, яка з’являється після завершення дев’ятирічного терміну конкретного судді.

7. Всі дії суддів ОАСК і КС, що містять склад злочину, мають бути розслідувані, справи – доведені до вироків суду. Замість звільнених після вироку суду суддів КС – призначення нових, гідних.

Так, це складніший і довший шлях, зате правовий. Як і має бути в європейській демократичній державі.