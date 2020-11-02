Kia создаст военный внедорожник, который смогут купить гражданские

Корпорация Kia Motors рассказала о работе над военной техникой нового поколения по заказу корейского правительства. Этот масштабный проект совместно финансируется армией страны и самим автопроизводителем.

Во-первых, Kia разработает стандартную платформу, чтобы заменить нынешние 2,5- и пятитонные машины, а также наладить выпуск совершенно новых пятитонных броневиков. Прототипирование начнется уже в нынешнем году, в 2021-м военные смогут начать собственные испытания, а к 2024-му вооруженные силы получат свой новый транспорт. Эти автомобили будут оснащаться семилитровыми дизелями с высоким крутящим моментом, автоматическими коробками передач и множеством технологий, полученных от гражданского автопрома, включая парковочный ассистент, систему кругового обзора и спутниковую навигацию.

Во-вторых, Kia готовит нечто вроде аналога Humvee – военного прародителя «Хаммера». Это будет вездеход с открытым кузовом на раме внедорожника Mohave, причем, помимо армейской, у него появятся и гражданские производные – для различных коммерческих нужд и для любителей активного отдыха. Прототип покажут уже в начале следующего года.

Параллельно корейский производитель исследует военный потенциал других своих перспективных технологий, включая системы автономного вождения (для доставки грузов) и электрические силовые установки на топливных ячейках и аккумуляторах. В компании отметили, например, что водородомобили можно использовать в боевых условиях как источник большого количества электроэнергии.

Галерея: Военные машины Kia



: Новости Ю