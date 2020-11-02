Боевики стреляли из гранатометов вблизи Шумов и Старогнатовки

С начала текущих суток, 2 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушали режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемая.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, утром были зафиксированы вражеские обстрелы в районе населенного пункта Шумы. Оккупанты применили противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Кроме того, ближе к обеду боевики вели огонь из противотанкового гранатомета неподалеку Старогнатовки.

«Выстрелы были не прицельные, поэтому огонь наши воины не открывали», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.