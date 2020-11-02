Кличко предложили расселять граждан с легким течением коронавирусной болезни в частные гостиницы

Мэру Киева Виталию Кличко предложили организовать поселение заболевших коронавирусом в легкой форме людей в частные отели. По мнению депутата Киевсовета Вадима Сторожука, таким образом удастся минимизировать негативные последствия ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.

Об этом идет речь в материале KV Отели для “коронавирусных”. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (19-25 октября 2020 года).

Глава комиссии Киевсовета по вопросам регламента и депутатской этики Вадим Сторожук (фракция “Солидарность”) предложил мэру Киева Виталию Кличко организовать поселение заболевших коронавирусом в легкой форме людей в частные отели.

Сторожук предложил Кличко расселять граждан с легким течением коронавирусной болезни в частные гостиницы. По его мнению, такая мера является необходимой в рамках реализации социальной ответственности городской власти и бизнеса.

Сторожук уверен, такая изоляция позволит минимизировать социальные контакты инфицированных и будет способствовать сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.