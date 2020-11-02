Во второй тур выборов мэра Броваров выходят Сапожко и Ратников

Во второй тур выборов мэра Броваров проходят действующий городской голова Игорь Сапожко («Единство Александра Омельченко», на фото слева) и Дмитрий Ратников («Слуга народа», на фото справа).

Об этом KV сообщил источник в Броварской территориальной избирательной комиссии (ТИК).

«Сапожко набрал 45%, Ратников – 15%. В соответствии с законом, будет второй тур», – сказал сотрудеик ТИК.

Напомним, Игорь Сапожко родился 1 сентября 1977 года в Киеве, проживает в Броварах. Баллотируется от партии «Команда Игоря Сапожко -» Единство «.

С 25 ноября 2000 года по 22 июня 2002 Игорь Сапожко работал водителем – экспедитором в МЧП «Искандер». С 16 августа 2002 по 15 августа 2003 – водитель транспортно-технического отдела ЧАО «Познякижилстрой». С 1 ноября 2003 по 17 ноября 2004 – менеджер – консультант, а с 18 ноября 2004 юрисконсульт, в ОАО «Лопас».

26 марта 2006 был избран депутатом Броварского городского совета от партии «Батькивщина». С 17 мая 2006 года – секретарь Броварского городского совета. С 24 июля 2008 года – временно осуществлял полномочия Броварского городского головы.

С 8 ноября 2010 – Броварской городской голова. На тот момент Сапожко был членом «Партии регионов». О своем выходе из партии, а также о прекращении существования фракции партии в Броварском горсовете он заявил 20 февраля 2014.

27 сентября 2015 года Игорь Сапожко выдвинул свою кандидатуру на пост городского головы Броваров на местных выборах 2015 года как самовыдвиженец. Однако, согласно материалам предвыборной агитации, Игорь Сапожко и Украинская партия «Единство», под председательством Александра Омельченко, шли на выборы общей командой. 29 октября 2015 стали известны результаты выборов, согласно которым Игорь Сапожко остался мэром.

Дмитрий Ратников родился 3 апреля 1977 года в Броварах. Баллотируется от партии «Слуга народа». Работает советником в Министерстве иностранных дел Украины. С 2002 по 2010 год – депутат Броварского городского совета. А с 2010 по 2015 год – депутат Киевского областного совета (избран от «Европейской партии Украины», хотя впоследствии по данным издания «Имеешь право знать» перешел во фракцию «Партии регионов»). В 2006 году баллотировался на пост Броварской городского головы. В 2012 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец.

Был помощником двух нардепов 6-го созыва – Владимира Рыбака ( «Партия регионов») и Игоря Савченко (Блок Юлии Тимошенко) на платной основе.

Это не первый поход Ратникова по должности мэра. В 2006 он уже пытался стать мэром Броваров, но проиграл кампанию действующему мэру Виктору Антоненко, после перевыборов. В 2006-м Ратникова поддерживала «Батькивщина».