Судья КСУ пригрозил Зеленскому «войной»

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому войной в случае роспуска суда. Об этом судья заявил, комментируя сегодняшнее обращение президента к фракции «Слуга народа», передает УНИАН.

Отвечая на вопрос, как будут развиваться события, если в Раде будет 226 голосов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий всех судей КСУ, Слиденко сказал:

«Я думаю, что дальше – распад Украины и война, потому что, кроме тех 226, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти».

Судья заявил: «Разве вы сами не видите, что происходит? Вы что не видите, что президент сказал в этой аудиозаписи?».

«Такое впечатление, что его кто — то толкает к этому», — считает судья КС.

По убеждению Слиденко, в своем обращении Зеленский «наговорил себе на 150 лет тюрьмы. Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный суд посягал на государственный строй. Чем посягал? Что Конституционный суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно», — сказал Слиденко.