Гайдай: О жирной морде судьи Тупицкого

Знаете, мне всегда казалось, что судить о человеке по внешности и фамилии нельзя. Это только у Салтыкова-Щедрина, Гоголя и Булгакова герои их произведений имеют говорящие фамилии и характерную внешность.

Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке известный политтехнолог Сергей Гайдай.

Но жизнь часто опровергает мои установки и порою куда круче любых книжных сюжетов.

Ну разве Медведчук все более не напоминает Сатану внешне? Прямо видно, как языки адского пламени играют за его спиной, намекая, куда он тащит Украину?

А эта казалось бы западенская фамилия разве не говорит о том, что это символ России (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18), проснувшийся от голода в зимнем лесу, вылезший из берлоги в поисках, кого бы из соседей съесть?

А разве Зеленский — это не воплощение полной инфантильно-обидчивой (я не лох и никому ничего не должен) некомпетентности?

Зелёный — так говорят о том, кто ещё не созрел. Не созрел для мудрых и важных решений. Не созрел для понимания того, что происходит в Украине на самом деле. Не созрел для ответственности за неожиданно полученную власть?

Порошенко — символ обмана. Ну не только потому, что в его интонациях и выражениях лица всегда чувствуется актерская постановка. Зеленскому учиться и учиться.

Порох — казалось бы идеальная фамилия для «сивочолого гетьмана» и главнокомандующего. Порох — символ войны. Но в этом слове есть и скрытый смысл, другое значение. В украинском: «порох» — это ещё и прах, пыль, мусор. Патриотизм, который должен быть взрывным порохом наших побед — на деле рассыпается в прах и оказывается обычным мусором ненасытной жадности и обмана.

Многие могут сказать, что я притягиваю примеры за уши. Дешёвая манипуляция. Я и сам так думаю.

Разве не бывает однофамильцев, но принципиально разных по сути людей. Или людей с очень непрезентабельной фамилией, но хороших по сути?

Бывает. Все это не более, чем мои субъективные фантазии, скорее более подходящие для моих литературных экспериментов, чем для описания наших политических реалий.

Но вот случился в стране тупой реванш коррупционеров. И как вы думаете, кто его возглавил? И чьё лицо стало символом этой контрреволюции?

Жирная морда судьи Тупицкого.

Вот и не верь теперь тому, что и фамилия, и внешность скрыто или явно всегда дают понять о сути человека…