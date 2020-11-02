Александр Гончаров: “Какая дилемма встанет на валютном рынке в 2021 году?”

Какая на валютном рынке встанет дилемма в следующем 2021 году, как это отразится на гривне?

В странах ЕС начали вводить жесткие карантинные меры, в отдельных штатах США пока еще мягкие ограничения. В Украине мы видим новые антирекорды ежедневных заражений коронавирусом. На новостях о вводе на этой неделе локдауна во Франции и Германии доллар США просто полетел вверх.

Чем это грозит? Минимум – это сокращение мировой торговли и падение розничных продаж на национальных рынках, что в свою очередь сильно ударит по бизнесу и валютам большинства стран. И мы в очередной раз будем находиться в ожидании нового кризиса долларовой ликвидности, увидим бегство мировой ликвидности в доллар. Кстати, на данном этапе доллар США растет, а американский фондовый индекс S&P500 снижается, т.е. идет распродажа риска на ожиданиях худшего.

Также замечу, согласно оценкам ведущих аналитиков, с точки зрения эффективности валютного курса, «американец» всё еще дорог и требуется снижение, и это ударит по евро, которому дальнейший рост только навредит. Скорее всего, будет найден компромиссный курс EUR/USD ниже уровня 1,2 по годовой средней. Вот такая на валютном рынке встанет дилемма в следующем 2021 году.

Ну, а в Украине малый и средний бизнес вместе с населением так и не увидят денег господдержки, а ведь это было в цене. К тому же вторая волна коронавируса у нас в стране оказалась неожиданно мощной и очень опасной. Коронакризис – это уже новая реальность, в которой мы живем и к которой надо адаптировать гривну.

По паре долл. США/грн. подходим к последнему рубежу обороны – это 29 гривен. Если пройдем его, то впереди уже 30 грн. за одного «американца». И, к сожалению, всё чаще ожидания украинцев по валютным курсам оказываются ошибочными, особенно в условиях коронакризиса. Вполне вероятно, что и в следующем 2021 году риски, связанные со второй и третьей волнами пандемии из-за коронавируса, нашими гражданами будут недооцениваться.

Соответственно, гривна будет оставаться слабой и нестабильной, а негативные настроения – нарастать.