Порошенко заявил о получении 22,5 млн грн дивидендов от компании-фигуранта уголовного дела

28 октября 2020 года бывший президент Петр Порошенко отчитался о получении 21 октября крупных дивидендов от своей компании ПАО «ЗНКІФ «Прайм Ессет Кепітал» — на 22,5 млн грн.

Это закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд, в котором Порошенко является контролером (бенефициарным собственником). В его сферу деятельности входит покупка/продажа недвижимости, управление финансовыми рынками и предоставление разного рода финуслуг.

ПАО «ЗНКІФ «Прайм Ессет Кепітал» является фигурантом уголовного производства, которое расследуется следователями Госбюро расследований по возможному уклонению от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов. Речь идет об операции купли-продажи завода «Кузня на Рибальському», который раньше принадлежал Порошенко.

Служебные лица ПАО «ЗНКІФ «Прайм Ессет Кепітал» и еще одной компании (ПАО «ЗНКІФ «ВІК») подозреваются в том, что в ноябре 2018 года внесли заведомо ложные сведения в регистрационные документы и документы налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям. По признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса.



«З матеріалів клопотання вбачається, що ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал» (ЄДРПОУ 33549199) уклало договір купівлі-продажу акцій ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» № БВ-181115-1 від 15.11.2018 та ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» (ЄДРПОУ 34294509) уклало договір купівлі-продажу акцій ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» № БВ-181115-2 від 15.11.2018, за наслідками якого ЕВІНЗ ЛІМІТЕД «Ewins Limited» (компанія що створена та діє за законодавством республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 389225, адреса реєстрації: Діагору 4, КЕРМІА ХАУС, 5й поверх, квартира/офіс 502, 1097, Нікосія, Кіпр) набула контрольний пакет акцій.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) відкритому у АТ «МІБ» (МФО 380582; ЄДРПОУ 35810511) у період часу з 17.05.2019 по 18.06.2019 зняті готівкові кошти у сумі понад 30 000 000 доларів США».

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