Ощадбанк и Укрэксимбанк вовсю списывают и реструктуризируют проблемные кредиты на десятки миллиардов

Ощадбанк сообщил о реструктуризации в третьем квартале 2020 года кредитов юрлиц на огромную сумму — 11,1 млрд грн. За 9 месяцев объем просроченных кредитов свыше 90 дней в портфеле госбанка сократился с 59,8 млрд грн до 28,35 млрд грн, пишет издание Finbalance.

В его сообщении уточняется, что во втором квартале за счет резерва было списано неработающих кредитов на 25 млрд грн: в первую очередь речь шла о долгах по энергетическим проектам (солнечная энергия), связанным с братьями Клюевыми.

А в конце августа была завершена реструктуризация задолженности ООО «Три О» — владельца и управляющего киевского ТРЦ «Гулливер», которого связывают с Виктором Полищуком (владельцем обанкротившегося банка «Михайловский»). Когда Ощадбанк вместе с Укрэксимбанком в 2018 году выставляли на продажу права требования по кредитам, обеспеченными этим объектом недвижимости, стартовая цена заявлялась в размере 18,2 млрд грн. Однако торги так и не состоялись. Но известно, что под залог ТРЦ «Гулливер» двумя госбанками выдавался консорциумный кредит объемом $441 млн: $352,8 — от Ощадбанка и $88,2 млн — от Укрэксимбанка. Срок его погашения 20 ноября 2025 года.

Месяц назад Ощадбанк отчитывался о сокращении портфеля проблемных кредитов в январе-июне 2020 года на 16,4 млрд грн или на 21%. Он почти сразу начал пользоваться возможностями, предоставленными новым законом «О финансовой реструктуризации». В сентябре в банке сообщали о проведении реструктуризаций на 43,5 млрд грн.

Долги списывается не только Ощадбанк, этим активно занимаются и другие его коллеги. Неделю назад руководство Укрэксимбанка сообщило о списании проблемных кредитов на общую сумму 16,6 млрд грн.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro