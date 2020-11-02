Средства от игорных лицензий не попадут в госбюджет, все уйдет в спецфонд Шмыгаля

Поступления от продажи игорных лицензий (на осуществление деятельности в сфере организации и проведение азартных игр) не включены в доходную часть проекта госбюджета-2021, поданного Кабмином Дениса Шмыгаля.

Это притом, что в текущем бюджете такая статья доходов как раз есть. Законом «О государственном бюджете Украины на 2020 год» предусмотрено поступление платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр (код 22013000) в объеме 4,4 млрд. гривен.

Конечно, власти и близко не приблизились к этой сумме: на 1 сентября по данной статье поступило лишь 500,0 гривен. Зато в пояснительной записке к бюджету-2019 (законопроекту №2285-д от 18.12.2019 года) Украине обещали сборы вообще на уровне 10 млрд грн в год:

«Наслідками раптової та безальтернативної заборони грального бізнесу стали:

пряма втрата доходів державного бюджету у розмірі, що перевищує 10 млрд гривень на рік (для порівняння: бюджет будівництва НСК «Олімпійський» — 3,5 млрд гривень; бюджет будівництва клініки Охмадит — приблизно 4 млрд гривень);

знищення цілої галузі економіки;

зменшення кількості робочих місць;

розвиток тіньового ринку без можливості ефективного державного регулювання».

В этом году чиновники решили не включать поступления от игорных лицензий в госбюджет. Они предложили направлять эти средства в специальный фонд — на поддержку спорта и культуры, финансирование медицины, образования и науки.

То есть поступления предлагается отдать в «ручное управление» правительства на 2021 год. До 5 млрд гривен не будет отображаться в доходной части госбюджета и будут использоваться для финансирования расходов, которые должны быть обеспечены бюджетными средствами в рамках общего фонда госбюджета.

Сразу вспоминается созданный правительством Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, деньги из которого ушли на строительство и ремонт дорог, Фонд безработицы, ФОПам и др. Спецфонд был создан весной общим объемом 66 млрд грн. Кабмин обещал ежемесячно отчитываться о его расходах, однако данная деятельность остается непрозрачной.

Бюджетным законопроектом на 2020 год создается новая «дыра», которая может использоваться для хищений средств, полученных от азартных игр и лотерей. Как это могут делать, уже можно представить по имеющемуся опыту.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro