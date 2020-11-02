В небе над Техасом засняли НЛО

В небе над Техасом возник странный летающий объект, который взбудоражил местных жителей. Люди на тематических ресурсах уже строят различные теории относительно увиденного.

Они уверены, что в небе возник НЛО.

Видео с камеры уличного наблюдения было выложено на YouTube-канал The Hidden Underbelly 2.0, который посвящен различным заговорам, паранормальным явлениям и внеземным объектам. Нечто неопознанное было заснято 21.10.20 в Ирвинге (штат Техас).

На видеоролике можно видеть территорию частного дома и сам дом, частично заслоняющий небо. Камера смогла зафиксировать НЛО, который появился на мгновение. Объект летел весьма низко и на огромной скорости.

Автор ролика считает, что пришельцы не просто так посещают нашу планету. Возможно, они выполняют какие-то секретные миссии. В нашем случае НЛО был частично замаскированным.

Маскировка тела выдалась не совсем эффективной: некоторые граждане утверждают, что лично наблюдали проносящийся мимо объект. У людей нет других объяснений, кроме как инопланетный космический корабль в ночном небе.

НЛО можно было наблюдать из разных населенных пунктов. Так, к примеру, одни очевидцы находились в Далласе, а другие – в Портленде. Скорость перемещения была настолько большой, что люди не смогли детально что-либо рассмотреть. Перемещение от одной точки горизонта в противоположную заняло несколько секунд.

Ученые пока что молчат. Видимо, с научной точки зрения объяснить записанное на видео очень трудно. Наблюдаемая картина была жуткой и причудливой одновременно.

: Новости Ю