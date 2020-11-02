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Глава МВД Австрии назвал стрельбу у синагоги в центре Вены терактом

03.11.2020

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что множественные нападения на людей в Вене 2 ноября — это террористический акт.

Об этом сообщает австрийская газета газета Kurier.

По словам главы силового ведомства, нападения в Вене устроили несколько террористов. Министр попросил жителей города не выходить на улицы.

«Если вы в пабе, оставайтесь там», — призвал Нехаммер сограждан.

Напомним, накануне около синагоги в Вене началась стрельба, затем нападавший начал разыскивать новых жертв на пустых улицах города, расстреливая каждого встречного. Затем появились новости о захвате заложников в японском ресторане и отеле «Хилтон» в разных частях города. 

Известно, что один из нападавших был убит, второй, вероятно, скрылся. 

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