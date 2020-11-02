La Stampa: Ученые опасаются пробуждения “спящих гигантов” в Арктике

«Спящие гиганты углеродного цикла» — это скопления замерзшего метана в водах Северного Ледовитого океана. Из-за потепления газ поднимается и запускает новую цепь опасных климатических реакций, предостерегают ученые.

«Спящие гиганты углеродного цикла» начинают пробуждаться и могут спровоцировать в будущем «серьезные климатические последствия». Об этом говорят ученые из международной команды, которые обнаружили, что на большой площади у побережья Восточной Сибири в Северном Ледовитом океане начали активно выделяться замерзшие отложения метана.

«Спящие гиганты углеродного цикла» представляют собой скопления замерзшего метана, обнаруженные в водах Северного Ледовитого океана, температура которых постоянно повышается. Метан влияет на потепление гораздо сильнее, чем углекислый газ (за 20 лет — примерно в 80 раз), и в результате потепления северных вод и таяния вечной мерзлоты этот парниковый газ может подняться из пучин Арктики. Вот почему это открытие вызывает «у ученых опасения, связанные с возможной активацией нового цикла климатических реакций, способного ускорить темпы глобального потепления», пишет Джузеппе Альястро на страницах итальянской газеты La Stampa, сообщает UAINFO.org.

Ученые зафиксировали высокий уровень метана в море Лаптевых на глубине 350 метров. Большая часть отложений растворяется в воде, однако объем газа на поверхности превышает норму в четыре-восемь раз. Результаты еще не окончательные и требуют дополнительного анализа и проверки перед публикацией в специализированном издании. Однако 60 исследователей, участвующих в экспедиции в Северный Ледовитый океан, считают, что они первые подтвердили: на большой площади (приблизительно 600 километров у побережья) уже началось выделение метана.

«На данный момент сколько-либо существенное воздействие на глобальное потепление невозможно, но суть в том, что этот процесс уже начался», — объяснил ученый из Стокгольмского университета Эрьян Густафссон в беседе с «Гардиан» по спутниковой связи.

По мнению ученого РАН Игоря Семилетова, обнаруженное выделение метана «значительно больше» любых аналогов, зафиксированных в прошлом, и «потенциально» может быть чревато «серьезными климатическими последствиями».

Мартин Зигерт, один из руководителей Института Грэнтэма по изучению климатических изменений Лондонского Имперского колледжа, в интервью газете «Таймс» подчеркнул, что в прошлом выделение метана на континентальной платформе в Арктике уже отмечалось.

«Однако если показатели отражают рост, — подчеркивает он, — это повод для беспокойства. На мой взгляд, эта работа позволит более досконально проанализировать проблему, что, вероятно, нужно было сделать уже давно».

Эта нестабильность может быть связана с проникновением в восточную часть Арктики теплых течений из Атлантики в результате антропогенных климатических сдвигов. Глобальное потепление и таяние льдов представляют опасность для нашей планеты. Температура в Арктике повышается в два раза быстрее по сравнению со средними глобальными показателями, и в Сибири в первые шесть месяцев этого года она превышала норму более чем на пять градусов.

Показателен случай, произошедший с новейшим российским атомным ледоколом «Арктика». Он поднял якоря в Санкт-Петербурге 22 сентября и вышел в свое первое плавание. Цель плавания состояла в том, чтобы испытать способность судна проходить через льды толщиной в три метра вплоть до самого Северного полюса. Потом оно должно было направиться в Мурманск.

Но экспедицию придется повторить.

«Проведенное испытание не дало результатов, так как толщина льда достигала лишь 1,1-1,2 метров, и нос судна не столкнулся ни с каким сопротивлением, — рассказал капитан проводившего испытание экипажа Олег Шапин. — Мы пытались найти трехметровую льдину, но нам это не удалось».