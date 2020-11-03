Спецназ Вены задержал 4 подозреваемых в теракте

Полиция задержала четырех подозреваемых в совершении терактов в Вене. Задержание провели на площади Грабен в центре Вены.

СМИ показали кадры поимки подозреваемых.





Видео ареста возможных подозреваемых сняли очевидцы.

Кроме того, очевидцы сняли часть спецоперации полицейских по задержанию еще одного подозреваемого.

Также пользователи выложили видео зачистки правоохранителями одного из ресторанов в центре Вены.

По информации полиции, стрельбу начали несколько человек, вооруженных автоматами. Они действовали в шести разных локациях.

Один нападавший был убит полицейскими. В результате теракта несколько человек получили ранения, в том числе один офицер полиции

В больницах находятся 15 человек. Представитель ассоциации здравоохранения Кристоф Мирау заявил, что трое раненых доставлены в клиники Вены.









Для патрулирования улиц Вены привлечены военные, в спецоперации задействованы вертолёты.