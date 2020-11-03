У “Слузі народу” більше підтримують законопроект Разумкова, а не Зеленського по розв’язанню кризи з КСУ

На засіданні фракції “Слуга народу” депутати обговорили законопроекти президента Володимира Зеленського і спікера Ради Дмитра Разумкова про вихід з кризи з Конституційним судом, але конкретного рішення по ним не прийняли.

Про це кореспонденту LIGA.net повідомило джерело в керівництві фракції.

“Але в цілому фракція більше підтримує законопроект Разумкова”, – сказав співрозмовник. Крім цього, була підтримана ідея нардепа Олександра Бакумова зареєструвати звернення до суддів КСУ із закликом скласти повноваження.

Також фракція прийняла рішення зареєструвати законопроект про збільшення мінімальної кількості голосів, необхідних для прийняття рішень КСУ. Документом буде запропоновано збільшити це число з 10 до 17.