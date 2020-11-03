У ЦВК оголосили підсумки голосування в 212 місцевих радах

У понеділок ввечері, 2 листопада, Центральна виборча комісія офіційно оприлюднила результати виборів депутатів 212 місцевих рад. Усього визнано обраними 4757 депутатів.
Такі дані наводить ЦВК.
Визнані обраними 117 депутатів районних рад, 751 – міських рад, 1166 – селищних та 2723 – сільських рад.
У загальному обиралися депутати 1577 місцевих рад. Зараз також встановлені результати виборів 264 міських, селищних і сільських голів.
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