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У ЦВК оголосили підсумки голосування в 212 місцевих радах

03.11.2020

У понеділок ввечері, 2 листопада, Центральна виборча комісія офіційно оприлюднила результати виборів депутатів 212 місцевих рад. Усього визнано обраними 4757 депутатів.

Такі дані наводить ЦВК.

Визнані обраними 117 депутатів районних рад, 751 – міських рад, 1166 – селищних та 2723 – сільських рад.

У загальному обиралися депутати 1577 місцевих рад. Зараз також встановлені результати виборів 264 міських, селищних і сільських голів.

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