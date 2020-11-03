Где в Киеве вернули ограничение скорости до 50 км/ч

Ограничение скорости действует с 1 ноября.
С 1 ноября 2020 года до 1 апреля 2021 года в Киеве на некоторых улицах вернут ограничение скорости до 50 км/ч. Ранее там была максимально допустимая скорость движения до 80 км/ч. Об этом сообщается на сайте КГГА.
В частности, ограничение будет на таких семи улицах:
- пр. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);
- ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);
- пр. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).