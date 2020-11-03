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Где в Киеве вернули ограничение скорости до 50 км/ч

03.11.2020

Ограничение скорости действует с 1 ноября.

С 1 ноября 2020 года до 1 апреля 2021 года в Киеве на некоторых улицах вернут ограничение скорости до 50 км/ч. Ранее там была максимально допустимая скорость движения до 80 км/ч. Об этом сообщается на сайте КГГА.

 В частности, ограничение будет на таких семи улицах:

  • пр. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);
  • ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);
  • пр. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
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