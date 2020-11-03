Где в Киеве вернули ограничение скорости до 50 км/ч

Ограничение скорости действует с 1 ноября.

С 1 ноября 2020 года до 1 апреля 2021 года в Киеве на некоторых улицах вернут ограничение скорости до 50 км/ч. Ранее там была максимально допустимая скорость движения до 80 км/ч. Об этом сообщается на сайте КГГА.

В частности, ограничение будет на таких семи улицах: