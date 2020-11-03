Зеленский говорил на фракции “Слуги народа”, что законопроект по КС содержит риски, но это единственное приемлемое решение, – Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции “Слуга народа” говорил о том, что законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава Конституционного суда Украины содержит определенные риски, но это единственное приемлемое решение для разрешения возникшего кризиса.

Об этом сообщил агентству “Интерфакс-Украина” советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

“Понятно, что лучший вариант выхода из кризиса – это добровольная отставка судей КС, которые себя дискредитировали. Это позволит быстро завершить кризис без ущерба для государственности. Все риски законопроекта понятны и очевидны.

Но, проанализировав риски, СНБО приняло коллегиальное решение, и это единственный путь, который приемлем”, – рассказал он агентству.

По его словам, президент также подчеркнул, что “если бы этого кризиса не было, его бы надо было придумать”.

Он (кризис – ИФ) расставил все точки над “и”, показав, кто есть кто в нашей элите. Он объединил все антикоррупционные силы страны. Это очень важно”, – отметил Подоляк. Советник руководителя ОП также указал, что президент всегда хочет доверительного разговора с фракцией. “Он хочет, чтобы фракция и партия научились дискутировать внутри, обсуждать, но выходить с консолидированной позицией”, – сказал он.