СБУ просят завести на агента НАБУ дело за «расстрельный список» нардепов ОПЗЖ

Депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» просят СБУ привлечь к уголовной ответственности внештатного агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко. Об этом Шевченко написал в Facebook.

«Целая группировка предателей из ОПЗЖ подала на меня заявление в СБУ. .. Во-первых, Ренат Кузьмин, вряд ли ты помнишь, где именно и при каких обстоятельствах мы виделись — это было в августе 2012 года на Лазурном побережье Франции и уже тогда я знал, что ты русский гнида», — написал он.

Шевченко также отметил, что никогда не подстрекал к убийству мирных людей. «Я призывал и призываю соотечественников бороться за свою желанную в мыслях Украину, а в условиях войны это значит уметь пользоваться оружием и при случае уничтожать оккупантов и их пособников. Скажу даже больше, согласно ст.65 Конституции Украины, защита Отечества, независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан Украины», — написал он.



