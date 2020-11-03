Повінь – зміна системи

Menu
Close

Миколаївський школяр пограбував магазин морозива, кіоск, підпалив свою школу і здався в поліцію з бабусею

03.11.2020

В Очакові Миколаївської області підліток обікрав магазин з морозивом та свою школу, потім підпаливши її.

Його викрили на крадіжці виручки з кіоску. 

Про це повідомили в ГУНП Миколаївської області. 16-річний місцевий мешканець віджав ролети віконця в кіоску вуличної їжі, та забрав 3 тисячі гривень виручки.

Наразі неповнолітній є підсудним у ряді майнових злочинів, а загалом на його рахунку близько 15 епізодів крадіжок та угонів. 1 листопада вночі з заявою до поліції Очакова звернулась місцевий підприємець та повідомила про викрадення грошей з її кіоску по вулиці Спаській.

Переглянувши встановлені у місті камери відеоспостереження, правоохоронці побачили вже відомого їм фігуранта.

Підлітка викликали до відділу поліції, куди він прибув із бабусею. Йому інкримінують ч. 3 ст. 185 ККУ “Крадіжка поєднана з проникненням у приміщення”.

Читайте також:   «Є куди їхати – в Росію»: одіозний екс-депутат Онищенко попросив політичного притулку
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *