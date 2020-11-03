В Вене после теракта полиция разыскивает еще 3 скрывающихся преступников

Остающиеся на свободе террористы хорошо вооружены и представляют серьёзную опасность.

Террористическая атака в Вене продолжается.

Полиция Вены ищет еще 3 скрывающихся преступников, — об этом сообщает местное ТВ.

Военные задействованы в охране ряда объектов в Вене, чтобы полиция могла участвовать в спецоперации.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене терактом.

«Полиция будет решительно действовать против исполнителей этого теракта. Мы не позволим нас запугать терроризмом и будем всеми силами бороться с такими атаками», — говорится в заявлении канцлера.

Глава МВД Карл Нехаммер призвал граждан по-прежнему не выходить на улицу.