Фахівці назвали прості способи зниження ризику інсульту

Фахівці, що представляють Гарвардську медичну школу, назвали прості способи зниження ризику інсульту. Заходи дійсно допоможуть уникнути небезпечної патології мозку.

Перше – це контроль тиску, що особливо важливо для людей у віці. Ті, хто не перевіряє свій тиск, має в 4 рази більше шансів постраждати від інсульту. Якщо тонометр показує високий тиск, то варто щодня виконувати вправи. Прискорений пульс від фізичного навантаження в довгостроковій перспективі знижує показники. Також варто зменшити споживання солі, насичених жирів і обов’язково включити в раціон фрукти і овочі.

Підтримка здорової ваги допомагає уникнути інсульту. Індекс маси тіла не повинен перевищувати показника в 25. Щоб контролювати вагу, кожен день потрібно споживати не більше 2 тисяч кілокалорій. Також має бути присутня помірна фізичне навантаження – півгодини в день досить.

Кинути палити і пити – важливе рішення для здорового способу життя. Медики не рекомендують випивати більше 150 мл червоного вина в день. Що стосується куріння, то воно прискорює утворення кров’яних згустків, які стають причиною інсульту.

: actualnews