Повінь – зміна системи

Menu
Close

Фахівці назвали прості способи зниження ризику інсульту

03.11.2020

Фахівці, що представляють Гарвардську медичну школу, назвали прості способи зниження ризику інсульту. Заходи дійсно допоможуть уникнути небезпечної патології мозку.

Перше – це контроль тиску, що особливо важливо для людей у віці. Ті, хто не перевіряє свій тиск, має в 4 рази більше шансів постраждати від інсульту. Якщо тонометр показує високий тиск, то варто щодня виконувати вправи. Прискорений пульс від фізичного навантаження в довгостроковій перспективі знижує показники. Також варто зменшити споживання солі, насичених жирів і обов’язково включити в раціон фрукти і овочі.

Підтримка здорової ваги допомагає уникнути інсульту. Індекс маси тіла не повинен перевищувати показника в 25. Щоб контролювати вагу, кожен день потрібно споживати не більше 2 тисяч кілокалорій. Також має бути присутня помірна фізичне навантаження – півгодини в день досить.

Кинути палити і пити – важливе рішення для здорового способу життя. Медики не рекомендують випивати більше 150 мл червоного вина в день. Що стосується куріння, то воно прискорює утворення кров’яних згустків, які стають причиною інсульту.

: actualnews

Читайте також:   Тайваню треба зміцнити військовий потенціал, заявила глава адміністрації острови
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *