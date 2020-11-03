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У Зеленського є план “Б” щодо Донбасу, – Кравчук

03.11.2020

Глава делегації України в Тристоронньої контактній групі, перший президент Леонід Кравчук упевнений, що у нинішнього президента Володимира Зеленського є план “Б” щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться в інтерв’ю Кравчука агентству “Інтерфакс-Україна”. 

“Перш за все, я абсолютно переконаний, що такий план “Б” є у президента. Є такий план “Б” і в нашій групі, але я не маю повноважень зараз вам про цей план говорити… Я думаю, що якщо взяти цю проблему, розділити, те, що повинна була зробити Україна, вона, скажімо так, зробила більше, ніж не зробила, набагато.

І сказати, що ми сиділи і чекали, поки хтось щось робитиме, а ми спостерігали – це було б неправильно і неточно, і навіть образливо.

Особисто я сприйняв би це як образу”, – заявив голова делегації України в ТКГ.

Кравчук вважає, що президент пам’ятає про той термін “в один рік”, щоб спробувати використати існуючі механізми і завершити війну на Донбасі.

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